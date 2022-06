Seppe Claes en Limburg Shotguns underdog in eerste BNL-finale tegen Amsterdam Crusaders: “We willen meteen stunten”

american footballDe Limburg Shotguns eindigden tweede in het reguliere seizoen en hadden thuisvoordeel tegen de Kasteel Nitro’s uit Izegem. Het werd een spannende halve finale met een verdiende overwinning (30-14) voor Limburg Shotguns. Op zaterdagavond 11 juni staat de eerste finale van de BNL American Football op het programma. De Limburg Shotguns ontvangen in het mijnstadion van Beringen het Nederlandse Amsterdam Crusaders.

Seppe Claes speelt in de offensive line en weet dat zijn team start als underdog tegen Amsterdam Crusaders. Hopelijk komt een talrijk publiek afgezakt naar het mijnstadion in Beringen, zodat een stuntzege best mogelijk is. Eén zaak is duidelijk. Het gaat een wedstrijd worden op het scherp van de snee.

(lees verder hieronder)

Volledig scherm De Limburg Shotguns zullen in de finale van de BNL bowl opnieuw een felle strijd moeten leveren. © RV

“We hopen in eerste instantie op een massale opkomst in het mijnstadion van Beringen, onze thuishaven”, start de 27-jarige Seppe Claes. “Dit seizoen werd de Bene-League opgericht en meteen staan we in de finale. Mooi hé, maar we willen graag stunten tegen Amsterdam Crusaders. Waarom we starten als underdog? We verloren dit seizoen één wedstrijd en dat was tegen Amsterdam. Toch dromen we van een stunt. Een wedstrijd moet altijd eerst gespeeld worden en met de steun van het publiek kunnen we sowieso een tandje bijzetten.”

“Er zal ook een fan village zijn rond het stadion”, vervolgt Seppe Claes, die ondertussen negen jaar American Football speelt. “Zo kan de aanhang proeven van de echte Amerikaanse sfeer. Uiteraard is een overwinning de kers op de taart van een mooi seizoen. Of we echt kans maken? Natuurlijk. Het team is wel niet compleet. We hebben enkele jongens in de lappenmand, maar ik ben overtuigd dat de rest van het team dat kan opvangen.”

Aanpassingen game-plan

“We gaan enkele aanpassingen doen in ons game-plan”, weet Seppe Claes, dit seizoen één van de teamcaptains. “Wij moeten ervoor zorgen dat de quarterback genoeg tijd heeft om de bal te werpen en dat de runningback genoeg ruimte kan creëren om met de bal te gaan lopen.”

“Hoe ik ben gestart met American Football? Via een krantenartikel over American Football en dat ze bij Limburg Shotguns nog spelers zochten. Na de eerste kennismaking was ik meteen verloren. Wat mij aantrok? De combinatie van het fysieke aspect en de tactische manier van spelen. Velen denken dat onze sport alleen maar stompen is tegen elkaar, maar dat is verre van de waarheid. Daarom nodig ik iedereen uit om komende zaterdag te komen kijken.”

“Het evenement start om 12 uur met de opening van het Amerikaanse dorp. Gevolgd door de kick off van het Flag Football toernooi om 14 uur. Onze finale start om 18 uur met om 22 uur een afterparty. Tickets in voorverkoop kosten tien euro. VIP tickets 75 euro. Contactpersoon is Michel Eeman (0478/46.56.10). De Limburg Shotguns kijken uit naar deze eerste BNL finale. Het zal een harde strijd gaan worden en hopelijk trekken wij aan het langste eind”, besluit de zelfstandige supermarktuitbater van Hechtel-Eksel.