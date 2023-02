Seppe Brulmans en Bocholt VV winnen van Racing Mechelen: “Eindelijk loon naar werken”

Danig vertimmerd of niet (want geen Azevedo en Paesen), Bocholt stak vanaf het eerste fluitsignaal flink van wal maar zou voor rust niet verder komen dan enkele halve kansen. De bezoekers keken al die tijd de kat uit de boom maar kregen op slag van rust bijna de verwachte opdoffer. Het schot van Boonen trof echter de lat en het betere spektakel werd dus voor het tweede bedrijf gereserveerd. Racing moest en zou buigen onder de aanhoudende druk en trof een schot van Mathei nog de paal, even later stond het 1-0. Jongeling Bussels kapte zich vrij in de rechthoek, faalde niet bij de afwerking en de bezoekers leken rijp voor een bolwassing. Zeker toen Mathei (achter het steunbeen) een knappe raid van uitblinker Dirkx tegen het net kon verlengen.

Wedstrijd gespeeld? Niet helemaal want bezoeker De Paepe kopte de eerste de beste Mechelse kans alsnog tegen het net. De strijd was echter gestreden en een zichtbaar opgeluchte Seppe Brulmans mocht de conclusies trekken. “Oef, eindelijk loon naar werken toch?”, stelde Bruslmans. “ Het zat de voorbije weken echt niet mee. Ofwel verzuimden we ons zelf te belonen ofwel was er een scheidsrechter die vreemde dingen deed ofwel hadden we gewoon pech. En ja, dat het in de slotfase toch nog bibberen was, mag je typisch noemen voor een seizoen als dit. We hebben in meer dan tien weken welgeteld één keer verloren, in Bilzen, maar door al die gelijke spelen was dat niet te merken in de rangschikking. Ik ga nu geen voorspellingen doen voor wat nog komt, maar iedereen ziet dat we wel degelijk talent in huis hebben. Laat ons het vervolg nu wedstrijd per wedstrijd bekijken en achteraf zien waar het schip strandt.”