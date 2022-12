Seppe Brulmans (Bocholt VV): “Als we nu ook de echte kansen gaan afmaken?”

“Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden legden we een behoorlijke prestatie op de mat en speelden best aardig. We verzuimden veel te lang het af te maken en daarom liep het na rust wat moeizamer. We sloegen uiteindelijk nogmaals toe bij een stilstaande fase. Na die 9 op 9 staan we stilaan waar we horen te staan en kijken weer omhoog. Het was lang zoeken maar intussen staat er iets bij ons. Aangezien nogal wat wedstrijden werden uitgesteld en wij gewoon al de drie punten in huis hebben was dit ook mentaal een overwinning. Ok, we scoren meestal op stilstaande fasen maar spelen intussen best wel veel kansen bij elkaar. Als we die ook nog beginnen afmaken? Die mooie reeks leverde bovendien het nodige vertrouwen op en dus moet de top zes beslist in zicht blijven.”