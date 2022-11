Seppe Baetens (Lindemans Aalst) voor het eerst in de basis tegen ex-ploeg VH Leuven: “Blij dat ik de ploeg kon helpen”

LOTTO VOLLEY LEAGUEDrie dagen na de bekerwinst slaagde Lindemans Aalst er niet in om Volley Haasrode Leuven een tweede keer te kloppen. Na verlies in de eerste twee sets dwongen de Ajuinen wel nog een tiebreak af, maar daarin toonde VHL zich het sterkst (25-23, 25-21, 19-25, 18-25 en 15-9). Zaterdag is Aalst in de kwartfinale van de beker gastheer voor Maaseik.

In zijn eerste wedstrijden als nieuwe coach viel op dat Idner Martins er niet voor terugdeinst om geregeld wissels door te voeren. Tegen VHL moest de Portugese coach al voor de partij aan zijn team sleutelen. De Zweed Max Petersson begon de voorbije wedstrijden als libero, maar kon in Leuven niet aantreden wegens een rugblessure. Robbe Van de Velde, en niet Seppe Baetens die in de voorbereiding geregeld als libero werd uitgespeeld, nam zijn rol over. Baetens begon tegen zijn ex-ploeg op de hoek, meteen de eerste basisplaats voor de 33-jarige Pajot. “Max liep op training een rugblessure op en we wilden geen risico nemen”, legt Baetens uit. “We hebben er met de groep over gepraat wat de beste oplossing zou zijn: Robbe of ik als libero of zonder libero. Uiteindelijk viel de keuze van de coach op Robbe. Mocht Max zaterdag nog niet inzetbaar zijn, is het opnieuw afwachten wie hem zal vervangen. Voor mij was het fijn om aan de wedstrijd te beginnen. Als invaller is het toch altijd iets moeilijker om meteen in de match te zitten. Het was ook een toffe wedstrijd, met veel toeschouwers. Ik ben best wel tevreden over mijn prestatie. Ik begon goed, ben dan aanvallend een beetje weggevallen, maar uiteindelijk er terug bovenop gekomen. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”.

“Ik vond ons in de openingsset de betere ploeg. We liepen uit tot 6-10, maar door een aantal aanvallende foutjes en een sterke opslagreeks van Berre Peters lieten we VHL terugkomen. In de tweede set speelden we opnieuw een voorsprong bij elkaar (1-6), maar opnieuw gaven we die uit handen. Bij die 2-0-stand zag het er niet goed uit, maar nadien gingen we beter serveren en maakten we minder offensieve fouten. Hebben we nu twee punten verloren of eerder een punt gewonnen als je met 2-0 in het krijt staat bij Leuven? Feit is dat het beter kan en dat we na drie competitieduels wel op meer hadden gehoopt dan die 4 op 9.”

Zaterdag wacht de Ajuinen opnieuw een belangrijke wedstrijd. Om door te stoten naar de halve finales van de beker moeten de Lindemans-boys in eigen zaal voorbij Maaseik. “Hopelijk raakt naast Max ook Hélio Sanches fit. Onze middenman liep in de tiebreak een knieblessure op. Hij liet via een berichtje wel al weten dat het beter gaat en dat op de foto’s die genomen werden niets abnormaals te zien is. Hopelijk geraakt hij speelklaar zodat we niet teveel moeten roteren. Ik verwacht zaterdag alleszins twee heel gemotiveerde ploegen die er alles aan zullen doen om een ronde verder te gaan. In het competitieduel in Maaseik hebben we niet slecht gespeeld. We lieten er minstens een punt liggen. De Limburgers hebben een stabiel geheel, maar als wij ons niveau halen wordt het een spannende en interessante match. Het zou wel een wedstrijdje vechtvolleybal kunnen worden”.

Over de sfeer in de groep en de nieuwe coach Idner Martins is Baetens positief. “Idner is heel sociaal, praat veel en staat dicht bij de spelers. Hij zorgt ervoor dat de neuzen allemaal in dezelfde richting staan. Hij is ook een trainer die veel feedback vraagt van de ploeg. Bij de blessure van Max kwam hij met een viertal opties en legde deze voor aan de groep. Hij neemt de beslissingen dus niet alleen en dat is wel leuk.”