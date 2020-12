Seppe Baetens helpt VHL als libero voorbij Gent: “We hadden het moeilijker dan setstanden laten uitschijnen”

VHL pakte tegen Gent de eerste set met 25-22, zag de bezoekers nadien met 22-25 de tweede set winnen, maar haalde zelf vlot set drie en vier met respectievelijk 25-16 en 25-20 binnen. “De setstanden geven een beetje een vertekend beeld”, zegt Seppe Baetens. “We hebben het moeilijker gehad dan de setstanden laten uitschijnen.”

“In de eerste set begon Gent iets beter. Naar het einde van de set toe sloegen wij een kloof en pakten we de set. Ook in de tweede set ging het gelijk opgaand, maar liepen zij op het einde uit. In set drie en vier maakten zij iets meer fouten en stonden wij ook degelijk te spelen. Het belangrijkste is dat we de drie punten thuis hebben gehouden en dat we hen in set drie en vier niet meer in de wedstrijd lieten komen.”

Finale tegen Aalst

“Door die drie punten hebben we onszelf nog een kans gegeven in de strijd om plaats vier. We moeten niet meer naar Menen (nummer drie met één wedstrijd minder, maar zes punten meer als VHL, red.) kijken, maar eerder naar Aalst (nummer vier met twee punten meer, red.). Thuis tegen Aalst verloren we met 1-3, maar we lieten toen een kans liggen om minstens een punt te pakken. Er is dus wel echt iets mogelijk tegen hen.”

“We moeten scherp naar die wedstrijd toeleven. Het is ook de eerste wedstrijd na de break. Ik ben er zeker van dat Aalst klaar zal zijn en zal beseffen dat ook zij nog voor die vierde plaats zullen moeten knokken. Het zal geen makkelijk match worden. Het kan wel eens de finale worden, de match die zal beslissen over de vierde plaats.”

“Het is goed dat we voor die belangrijke wedstrijd een break krijgen. Zo kunnen we ons even ontspannen en niet te veel aan volleybal denken. Fysiek was het met de vele wedstrijden kort na elkaar toch zwaar en mentaal was het misschien zelfs nog zwaarder.”

Serieuze aanpassing als libero

De 31-jarige Baetens werd de voorbije twee wedstrijden als libero uitgespeeld. “Het is toch best wel een serieuze aanpassing. Als receptiehoek zijnde moet je ook receptie nemen, dus op dat gebied is het hetzelfde. Maar als receptiehoek ben je meer met je eigen spel bezig, terwijl je als libero veel meer met het team bezig bent.”

“Je hebt een beter overzicht over wat er aan het gebeuren is in het team en moet iets meer een organiserende rol opnemen. Daarnaast is de voorbereiding naar een wedstrijd ook anders. Ik moet als libero vooral weten hoe de tegenstanders serveren, wat de favoriete positie is naar waar ze serveren en ik moet weten waar ik in verdediging moet staan. Als receptiehoek moet je weten hoe anderen op jou blokken en jij op hen moet blokken.”