Seppe Baetens en VHL zetten Borgworm makkelijk opzij: “Er was precies heel weinig geloof bij hen”

“De zege kwam er eigenlijk makkelijker dan verwacht”, zegt Seppe Baetens. “Borgworm is een ploeg die normaal altijd wel blijft vechten, ook als ze bijvoorbeeld 2-0 achterstaan. Het klopt dat wij minder goed aan de wedstrijd begonnen, maar trokken alsnog die eerste set naar ons toe. In set twee en drie stonden we vanaf het begin op voorsprong en konden we deze vasthouden.”

VH Leuven won de derde en laatste set met 25-14. “Je merkte tijdens die set al vrij snel dat Borgworm zich er precies had bij neergelegd dat het 3-0 ging worden. Dat is toch iets wat ik van hen nog niet gezien had. Zij moesten zich forceren om tot scoren te komen. Er was precies heel weinig geloof bij hen en dat heeft ook te maken dat wij met onze opslag druk wisten te leggen en dat ons blok goed georganiseerd was.”

Derde finale

Door de 3-0-zege pakt Haasrode Leuven de vierde plaats. Concurrent Aalst staat op twee punten, maar heeft wel nog een wedstrijd tegoed. “We hebben er inderdaad voor gezorgd dat de druk nu bij Aalst ligt. Doordat we in Aalst vorige week de eerste ‘finale’ wisten te winnen, speelden we dit weekend de tweede finale. Deze wisten we ook te winnen, waardoor volgende weekend finale nummer drie wacht.”

“Drie heel belangrijke wedstrijden op een rij voor ons dus. We zitten aan vijf op zes qua punten en daardoor geven we onszelf nog een kans op plek vier. Hopelijk kunnen we dat volgend weekend nog eens herhalen, ook al zal het eerlijk gezegd moeilijk worden tegen koploper Maaseik.”

Goede lijn doortrekken

Seppe Baetens werd alweer verkozen tot Star of the Game. Hij blijft er echter zeer rustig onder en hecht er geen belang aan. “Het liep op zich wel oké tegen Borgworm. Ik had alleen in de eerste set wel wat tijd nodig om erin te komen.”

“Het is echter allesbehalve het belangrijkste op dit moment. Ik denk dat we gewoon goed moeten presteren met de ploeg zodanig dat we winnen. Dat zijn we aan het doen en ik hoop dat we dat kunnen verderzetten.