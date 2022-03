Seppe Baetens en Lindemans Aalst kloppen VHL: “Druk ligt nu bij de Leuvenaars”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEHet kostte bloed, zweet en tranen maar Lindemans Aalst heeft zijn eerste wedstrijd in de kwalificatieronde tegen Haasrode-Leuven gewonnen. De Ajuinen haalden het met het kleinste verschil in de tiebreak (14-25, 25-19, 25-23, 21-25, en 13-15). Winst tegen de Leuvenaars woensdag in het eigen Schotte levert een plaats in de Champions Final 4 op.

Aalst-coach Johan Devoghel gaf net als in de winstmatch tegen rode lantaarn Borgworm de voorkeur aan Seppe Van Hoyweghen aan de pas en ook hoekspeler Robbe Van de Velde begon opnieuw aan de wedstrijd. Tot slot nam niet Tim Verstraete, maar wel kapitein Seppe Baetens de rol van libero op zich.

“Tim heeft vrijdag nog mee getraind, maar op de zaterdagochtendtraining voelde hij zich ziekjes”, legt Baetens uit. “Ik heb vorig seizoen bij VHL ook twee wedstrijden als libero gespeeld. Ik ben dit seizoen receptioneel vrij goed bezig en vond het dus niet onlogisch dat coach Johan Devoghel aan mij dacht om Tim te vervangen. Welke positie ik het liefst speel? Als je me dat vijf seizoenen geleden gevraagd had, had ik zeker receptie-hoek geantwoord. Nu ben ik niet meer van de jongste en als ze me zouden vragen om voortdurend libero te spelen, dan zou ik daar misschien wel op ingaan. Ik doe het allebei graag. Het ging tegen VHL vrij goed en ik heb me enorm geamuseerd.”

Receptie onder controle

Aalst startte sterk en bij de Leuvenaars vond opposite Hendrik Tuerlinckx zijn draai niet. “Hendrik had volgens mij last aan de knie en is op het einde van de tweede set definitief vervangen door Christophe Witvrouwen die het trouwens goed gedaan heeft. Wij serveerden in de openingsset heel goed, sloegen vier aces en zetten veel druk. In de daaropvolgende beurten vond de thuisploeg haar ritme en die sets gingen verloren. Of ik een flash-back had naar de verloren bekerfinale tegen Gent? Neen, toch niet. We haalden nu een hoger niveau en ik had steeds het gevoel dat we, indien we rustig bleven, de partij naar onze hand konden zetten. In de tiebreak hadden we onze receptie beter onder controle en konden we winnend afsluiten”.

Beste papieren

Met de 2-3-uitoverwinning zet Lindemans Aalst een eerste stap in de richting van de Champions Final 4. “Deze kwalificatieronde is enorm belangrijk, zowel voor Haasrode-Leuven als voor ons. Verliezen betekent dat je seizoen niet geslaagd is. Kwalificatie voor de play-offs kan ons seizoen maken, zeker na het verlies in de bekerfinale. Door de eerste wedstrijd te winnen, leg je de druk bij de tegenstander. Leuven moet nu al tweemaal komen winnen in onze zaal. Wij hebben de beste papieren, maar we zijn er nog niet. In de competitie kwam VHL met 0-3 winnen in Schotte. Onze grootste vijand is volgens mij niet VHL, maar zijn wij zelf. We laten het soms nogal snel hangen als het wat tegenzit. Dat moeten we absoluut zien te vermijden. Als dat lukt, dan geef ik ons een goede kans om de play-offs te spelen.”