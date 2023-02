Seppe Baetens en Lindemans Aalst kansloos tegen Maaseik: “We hadden het moeilijk in receptie”

Coach Christophe gaf het vertrouwen aan het team dat vorig weekend de belangrijke zege op bezoek bij Borgworm boekte. Dus met José Monteiro aan de pas. Maaseik ontwikkelde vanop de servicelijn enorm veel druk en bracht de Aalsterse receptie meer dan eens aan het wankelen. “Het klopt dat we nooit echt aanspraak konden maken op setwinst”, bevestigt receptie-hoekspeler Seppe Baetens. “Enkel in de laatste set kwamen we één puntje op voorsprong, maar we konden het niet vasthouden. We maakten nog een vierpuntenkloof ongedaan, maar meer zat er niet in. We kregen steeds een kloof tegen, nooit echt punt per punt. Maaseik zette ons onder druk met zware opslagen waardoor we het moeilijk hadden in receptie. Ook als de bezoekers uitpakten met float-services kwamen we niet onder de druk uit. Onze side out draaide niet. Dan moet je in tegenaanval scoren, maar ook dat lukte niet al te best. Na de zege tegen Borgworm konden we wat meer bevrijd spelen. Al wat we tegen Maaseik konden pakken, was bonus. Dat we daar niet in slaagden, tot daaraan toe, maar ik hoopte wel met een goed gevoel van het terrein te kunnen stappen en dat was niet het geval. Of ik tevreden ben over mijn eigen prestatie? Bij momenten ging het, op andere momenten was het minder. Ik kon mijn niveau niet vasthouden. Bij een achterstand is het ook niet makkelijk. Het was hard werken voor de punten.”