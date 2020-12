Seppe Baetens en Haasrode Leuven winnen ook in Achel: “Het niveau was weer ietsjes beter”

Euromillions Volley LeagueHaasrode Leuven is goed begonnen aan hun belangrijke vijfluik. Zondag werd er gewonnen van Borgworm (2-3) en woensdag werd Achel met 1-3 opzijgezet. Tijd om te genieten is er niet, want zaterdag moeten de Leuvenaren alweer vol aan de bak in Gent.

“Afgelopen zondag speelden we niet onze beste wedstrijd”, doet Seppe Baetens de analyse. “Dat zijn nog die ups en downs en die moeten er wel uit. Een wedstrijd eerder speelden we in eigen huis tegen Roeselare wel op een goed niveau.”

“Je kan stellen dat we in Borgworm een punt lieten liggen aangezien het toch laatste staat in het klassement. Het is ook wel zo dat we 2-1 achter stonden en vorig seizoen gingen we daar met 3-1 de boot in. Achteraf gezien was het dus het belangrijkste dat we daar wisten te winnen, want we konden er ook drie punten hebben laten liggen.”

Goede opslagdruk

Haasrode Leuven trok woensdag naar Achel om een vervolg te breien aan die overwinning in Borgworm. “We begonnen vrij goed aan de wedstrijd met meteen een goede opslagdruk. Zo konden zij iets minder hun middenspelers aanspelen, wat ze normaal gezien tegen ons vaak doen. Ze scoorden nog wel goed, maar de passeur kon ze dus minder aanspelen. Daarnaast hadden we hun hoeken blokkerend en verdedigend vrij goed onder controle.”

Toch verloor Haasrode Leuven de eerste set in Achel. “Ons plan werkte. We begonnen vrij agressief met als resultaat dat we in de eerste set op voorsprong kwamen, maar naar het einde van de set toe gaven we dat nog uit handen. Dat zijn die ups en downs, waar er al zoveel is over gezegd geweest de laatste weken.”

Twee op twee

Uiteindelijk wist VHL wel te winnen met 1-3. “We herpakten ons gelukkig en set twee, drie en vier trokken we naar ons toe. Het niveau was weer ietsjes beter dan afgelopen zondag. We moeten proberen elke wedstrijd ons niveau op te krikken en die ups en downs eruit te krijgen.”

“Het belangrijkste is dat we ook de tweede wedstrijd van het belangrijke vijfluik wisten te winnen. We zitten aan twee op twee en moeten trachten zoveel mogelijk wedstrijden in december nog te winnen. We hebben nog twee keer Gent en Menen te gaan. Zaterdag spelen we in Gent, waar we opnieuw voor de winst moeten gaan.”