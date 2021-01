Seppe Baetens en Haasrode Leuven ontvangen Borgworm: “We moeten de drie punten pakken”

Vorig weekend won VHL met 2-3 van Aalst. “Het belangrijkste was dat we zegevierden”, zegt Seppe Baetens (31). “We begonnen niet goed aan de wedstrijd, maar konden vanaf set twee de wedstrijd toch nog in handen nemen. We hadden voldoende kansen om 1-3 te winnen. Het werd 2-2 en dan was het de bedoeling om zo goed mogelijk die vijfde set te starten en dat hebben we ook gedaan.”

Quote We hebben ons door 2-3 te winnen op Aalst opnieuw in de race voor de vierde plaats gegooid Seppe Baetens

“Uiteraard had ik ons liever met 0-3 of 1-3 zien winnen om zo de drie punten te pakken, maar de winst was het belangrijkste. We hebben ons opnieuw in de race voor de vierde plaats gegooid. Moesten we daar 3-0 of 3-1 verloren hebben, was het eigenlijk al over en uit. We mogen ook tevreden zijn van het niveau dat we bij momenten hebben getoond.”

Kans niet weggooien

Tegen Aalst stond er met Thomas Hofmans alweer iemand nieuw als libero te spelen. “Hoe dat leeft in de groep? Iedereen beseft dat we zoeken naar wat het beste voor de ploeg is. Zelf speelde ik twee wedstrijden als libero. Vorig weekend was het Hofmans die als libero speelde in receptie en Bossee in verdediging. We zochten naar oplossingen en het draaide opnieuw goed uit.”

Haasrode Leuven hoopt zaterdag een vervolg te breien aan die goede prestatie. “Dat is inderdaad de bedoeling. Door in Aalst te winnen, gaven we onszelf nog een kans. Het zou dan ook heel jammer zijn, moesten we die een week later al weggooien.”

Borgworm niet onderschatten

“Het gaat allesbehalve makkelijk worden tegen Borgworm. Het verloor afgelopen weekend, maar speelde wel 2-3 tegen Menen dat toch sterk staat te spelen. Wij zouden met 3-0 of 3-1 moeten winnen. In Borgworm wonnen we met 2-3, dus mogen we hen zeker niet onderschatten. Als we de drie punten weten te pakken dan blijven we, wat het resultaat van Aalst in en tegen Roeselare ook is, nog steeds in de strijd voor plek vier.”

“Of ik op training de goede vorm voelde? Het was een beetje anders omdat we met veel studenten zitten. Zij zitten in hun examenperiode. Het gebeurde dus wel eens dat iemand niet de volledige training aanwezig was. Ik moet wel zeggen dat de winst in Aalst gezorgd heeft voor vertrouwen. Er werd goed getraind.”

