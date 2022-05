Sente Sentjens wint Omloop der 3 provincies en is topfavoriet voor het BK: “Maar dat is een speciale koers”

wielrennen juniorenNadat hij het seizoen opende met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne zette Sente Sentjens in Outrijve ook de Omloop der 3 provincies op zijn naam. In een duel met de Amerikaan Artem Shmidt trok de Limburger aan het langste eind.

Bij de junioren lijken Kuurne-Brussel-Kuurne en de Omloop der 3 provincies op elkaar. Beide wedstrijden maken een lus over enkele hellingen in de Vlaamse Ardennen en de laatste hindernis is circa veertig km van de streep. Misschien niet toevallig kregen beide koersen dezelfde winnaar.

Yarno Van Herck ging al in de beginfase, tijdens de twee inleidende lokale ronden, alleen aan de haal. De ploegmaat van Sentjens overleefde zelfs Kluisberg, Horlitain en Trieu. “Op die Trieu voelde ik me goed en trok ik even door in de hoop met een groepje weg te rijden”, vertelde Sentjens. “Ik zat alleen en liet me uitbollen, want Oude Kwaremont en Paterberg kwamen eraan. Op het einde van de Oude Kwaremont gaf Shmidt er een stevige lel op. Op de Paterberg was ik heel dicht bij hem. Een paar jongens dichtten het gaatje, daar was ik nog niet bij. Met enkele achtervolgers draaide ik goed rond, maar we kregen de leiders niet te pakken. Uiteindelijk ben ik met David Haverdings en een andere renner naar de leiders gereden.”

Met twee naar de streep

Zodat op weg naar Outrijve, waar nog twee lokale ronden gereden werden, een kopgroep van zeven werd gevormd. Met naast Sentjens, Shmidt en Haverdings ook Kay De Bruyckere, de Amerikaan Andrew August en de Nederlanders Yorick Brethouwer en Elmar Abma. “Met die zeven reden we goed rond”, ging Sentjens verder. “De wind maakte het vandaag heel zwaar. Op een stuk tegen de wind raakte ik met Shmidt voorop.”

Het duo nam in een oogwenk vijftig seconden. “Ik vertrouwde op mijn sprint”, benadrukte Sentjens. “De wind zat in de aankomstzone op de neus. In zo’n situatie kan ik mijn kracht kwijt. Ik ben altijd blij als ik kan winnen. Zeker als het om zo’n koers met diverse hellingen gaat. Het leuke is dat het andere hellingen zijn dan in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar voor het overige lijken beide koersen op elkaar. Dit was een goeie generale repetitie voor het Belgisch kampioenschap zondag. Ik heb veel zin in die titelstrijd, maar dat is altijd een hele speciale koers.”

Lees ook: meer wielrennen