Sensationeel slot van de vrouwencompetitie, Oudegem eindigt als vierde: “Zondag dringend herstel vereist in de eleminatieronde tegen VDK Gent”

Tijdens de eliminatieronde moet het team van coach Fien Callens het - na deze nederlaag in Antwerpen - opnemen tegen VDK Gent. Een krachtmeting met pro’s en contra’s. Pro: het is een heruitgave van de bekerfinale met Oudegem als overwinnaar. Contra: VDK Gent heeft tijdens de competitie geen enkele wedstrijd verloren. Zondag (19 uur, red.) wordt in Oudegem de heenwedstrijd gespeeld. Een week later volgt in Gent de terugwedstrijd. Indien de stand gelijk is - elk met een overwinning - dan moet een extra golden set beslissen wie de finales van de play-offs zal bereiken en welke ploeg er uiteindelijk voor de Belgische titel zal strijden.

Drie weken onderbreking

Over de vreemde wedstrijd tegen Antwerpen kunnen we kort zijn. Grillig. Coach Fien Callens had geen onmiddellijke verklaring voor het onherkenbaar niveau van haar team. “We hadden als doelstelling van dit jaar gesteld dat we ons beste volleybal op het einde van het seizoen zouden bereiken”, reageert de trainer-coach van Oudegem. “We hebben fysiek onze piekconditie bereikt tijdens de bekerfinale. Maar wanneer het daarna een beetje terugvalt, dan moeten we dat mentaal oplossen en dat gebeurt niet momenteel. Dit moeten we dringend ophelderen, want zaterdag krijgen we - heel snel - de eerste confrontatie tegen VDK Gent.”