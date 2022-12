Senne Vits herwon vertrouwen na toevallige herkansing en trekt met Rupel Boom naar Thes Sport: “Clean sheets geven vertrouwensboost”

voetbal eerste nationaleHet kan keren. Na de 0-3-nederlaag tegen Wezet werd Rupel Boom-doelman Senne Vits naar de bank verwezen, maar toen concullega Laverge een week later al na een kwartier geblesseerd werd afgevoerd, mocht de 26-jarige goalie opnieuw opdraven. Op bezoek bij Winkel hield Vits zijn netten schoon en ook vorig weekend tegen Jong Charleroi hield hij de nul (1-0). Een derde clean sheet in vier wedstrijden die de Steenbakkers een 9 op 12 opleverde. Deugddoende cijfers in aanloop naar het duel met Thes Sport, dat met een 3 op 15 zelf wat op de sukkel lijkt.

“Bij ons begint het te draaien”, zegt Vits. “De recente resultaten leidden ons weg uit de gevarenzone en dat is een goed gevoel. Dat we tegen Charleroi nalieten om de match vroeger te beslissen? Onze efficiëntie blijft een werkpunt, maar dan helpt het natuurlijk als je er als groep voor kan zorgen dat je de nul houdt. Daar slaagden we drie keer in de voorbije vier matchen en dan pak je automatisch punten. Tegen Winkel waren we nog het meest doeltreffend in wat een vreemde wedstrijd was. Na die blessures van Laverge en Vervoort waren we allemaal een beetje in shock, maar werkten we wel zowat onze enige kans in de eerste helft af. Na de pauze ontwikkelden we ons spel en gingen we door op ons elan met een 0-3-zege tot gevolg.”

Wezet

Door de blessure van Laverge in Winkel kreeg Vits vroeger dan verwacht weer zijn kans tussen de palen, want eigenlijk werd de doelman afgerekend op de 0-3-nederlaag een week eerder tegen Wezet. Bij de derde tegengoal zag de goalie er niet goed uit, maar enkele Boomse fans wreven hem ook de openingsgoal aan. “De fans spreken natuurlijk vanuit bepaalde emoties en ontgoocheling”, relativeert Vits. “Aan de 0-1 kon ik weinig doen en bij de 0-3 anticipeerde ik op een actie van onze centrale verdediger. Hij twijfelde en daardoor stond ik plots in niemandsland. Dat was een momentopname, maar wel een waarop ik een beetje werd afgerekend.”

Collectief

“De technische staf besliste om te wisselen van doelman voor de match in Winkel en daar moet je dan mee omgaan. De match zelf bewees vervolgens dat het heel snel kan gaan in het voetbal. Door de blessure van Laverge, moest ik meteen terug aan de bak. Of het makkelijk was om die knop om te draaien? Ik hield altijd het collectief in mijn achterhoofd. De sfeer in de groep zit goed en dan zou het niet correct zijn van mij om voor onrust te zorgen. Als je dan twee keer de nul houdt en zes op zes pakt, geeft dat een vertrouwensboost.”

Mindere reeks Thes

Vertrouwen dat Rupel Boom meer bezit dan de tegenstander van zaterdag, Thes Sport. Dat kent een mindere reeks van 3 op 15. “Maar je kan dit seizoen weinig conclusies trekken uit welke reeks dan ook”, vindt Vits. “Elke match en elke speeldag zijn anders. Het belangrijkste is dat we zelf met de juiste ingesteldheid op het veld verschijnen en onszelf niets kunnen verwijten na afloop. Dan zien we wel wat dat oplevert.”

“Dat een plek in de middenmoot aan de winterstop tot de mogelijkheden behoort? Het kan zomaar en daar hadden we enkele weken geleden meteen voor getekend. Maar tegelijkertijd kunnen we ook weer bij af zijn als de resultaten tegenvallen. Al gaan we daar natuurlijk niet van uit. We hebben het vertrouwen en dat moeten we gebruiken om met een goed gevoel richting de terugronde te gaan.”

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale