Senne Vits en Rupel Boom pakken hoopgevend punt op bezoek bij Patro Eisden (0-0): “De vooruitzichten zijn mooi”

In de rangschikking schieten de Steenbakkers er niet al te veel mee op, maar op mentaal vlak betekende het punt dat werd gepakt bij Patro Eisden een wereld van verschil, 0-0 was de eindstand. Na vier nederlagen op rij is de nul van de tabellen en bewees Rupel Boom vanuit een stevige organisatie dan toch een resultaat te kunnen neerzetten. Doelman Senne Vits, voor het eerst dit seizoen tussen de palen in competitieverband, was tevreden na afloop.

“Na de prestaties en resultaten van de afgelopen weken is dit punt absoluut een opsteker”, zegt de 26-jarige goalie. “Vanuit een goed blok, dat zeker, maar tegelijkertijd hebben we ook getracht om te profiteren van hun mindere punten. Dat heeft tot een aantal kansen geleid, een kopbal en een schot over doel, maar het was toch vooral een gesloten match zonder al te veel gevaar. Ook ikzelf kreeg niet al te veel werk op te knappen. In elke helft moest ik een keer gepast tussenkomen.”

Kans grijpen

“Maar dat zijn natuurlijk wel momenten waarop je er moet staan als doelman en al zeker in een competitiewedstrijd waarin je voor het eerst je kans krijgt. Ik wist pas vrij kort voor de aftrap dat ik zou spelen, maar ik was er klaar voor. Verrast? Ja en neen. Juliaan (Laverge red.) speelde goede wedstrijden, maar je weet als keeper dat wanneer de resultaten uitblijven, je mogelijk als eerste wordt geslachtofferd. Als vervanger heb je dan maar een opdracht: je kans grijpen. Tot dusver speelde ik alleen in het kader van de beker en was het na Francs Borains niet leuk om te beseffen dat ik een week later toch weer naar de bank zou verhuizen. Maar ik bleef altijd hard werken en geduldig mijn kans afwachten.”

Begin

“Hopelijk is dit dus nog maar het begin. Zowel voor mij als voor de groep, want het is weinig ploegen gegeven om een resultaat neer te zetten op bezoek bij Patro. Hoewel we laatste blijven moeten we hier de nodige kracht uit putten om er volgende week weer vol voor te gaan tegen Hoogstraten. Dat is opnieuw een belangrijke wedstrijd aangezien ze dicht bij ons staan in de rangschikking. Het zou dus mooi zijn als we na dit eerste punt ook meteen een eerste overwinning kunnen boeken op eigen veld. Dan zijn we volgens mij helemaal vertrokken.”