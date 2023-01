Senne Vanderheyden scoort ultieme strafschop tegen Kampenhout en loodst Nijlen weg van laatste plaats (1-0): “Enorm uitgekeken naar deze zege”

Met Nijlen en Kampenhout stonden twee ploegen tegenover elkaar die vooral niet wilden verliezen en dat uitte zich ook tussen de lijnen. Het zag er dan ook lange tijd naar uit de beide ploegen genoegen zouden moeten nemen met een punt, maar in de slotminuten werd Nijlen-aanvaller Peeters nog tegen de vlakte gewerkt in de zestien. Senne Vanderheyden bleef rustig onder de druk en bezorgde Nijlen in extremis nog een belangrijke driepunter die hen weg leidt van de laatste plaats.

“Het was een typische wedstrijd tussen twee ploegen die de punten nodig hebben”, zegt Vanderheyden. “ Er stond veel op het spel en na de zege van Zwarte Leeuw zaterdagavond wilde vooral niemand verliezen. In de slotfase werd aan beide kanten dan toch geprobeerd om een opening te forceren en zo vond Van Den Buijs Peeters met een lange bal. Die laatste kapte zich voorbij zijn bewaker en op het moment dat hij wilde uithalen, werd hij neergehaald. Een terechte penalty en dan was het voor mij zaak om rustig te blijven.”

Oktober

“Bij een strafschop komt altijd wat druk kijken, maar gezien de omstandigheden nu toch nog net iets meer. Ik probeerde er echter niet te veel bij stil te staan en het was dan ook een grote opluchting dat die bal binnen ging. Een ontlading? Dat kan je wel stellen. Het was al van begin oktober geleden dat we nog eens wonnen. Ik denk niet dat er tijdens mijn carrière ooit meer tijd zat tussen overwinningen.”

“Maar als je daar onderaan weg wil, moet je op een bepaald moment gewoon beginnen winnen. Hopelijk was dit een goede aanzet en kunnen we de komende weken bevestigen. Er komen heel wat duels aan met rechtstreekse concurrenten en dan is het toch vooral zaak om aan een ongeslagen reeks te bouwen, liefst met zoveel mogelijk driepunters natuurlijk. Deze zege is in elk geval een grote opluchting, want hier keken we al heel lang naar uit en dat zorgt toch voor een bepaald vertrouwen.”

Stijgende lijn

“We speelden zeker niet onze beste wedstrijd, maar je merkt dat we sinds de trainerswissel stapje voor stapje groeien. Dit seizoen verloren we ook al vaak punten op het einde van de wedstrijd en dan is er gevaar dat zoiets in de kopjes sluipt. Dan voelt het goed om nog eens aan de andere kant te staan. We beseffen dat de kwaliteit omhoog moet, maar het gaat in stijgende lijn en in tussentijd tellen toch vooral de punten. We hebben er hard voor gewerkt en dan kan de beloning niet uitblijven.”

KFC Nijlen - Kampenhout 1-0

Nijlen: Bielen, Vanderheyden, Engelen, Van Den Buijs, Vollon (61' Nesen), Peeters, Bruyninckx (80' Luyten), Beqa, Verlinden, Vets, Faes, Paulissen (80' Struyf).

Kampenhout: Billast, Mambabua, Put, Er, Janssens M., Avetisov, De Smidt, Hakizimana (76' Sanchez), Janssens N. (74' Heyvaert), Epolo, Delhaisse (87' Vaesen).

Doelpunt: 90' Vanderheyden (1-0, pen.)

Geel: Van Den Buijs, Janssens, Avetisov, Epolo, Vanderheyden

Rood: 90' Avetisov (K, 2x geel).