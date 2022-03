Senne Vandergeeten en Patro Eisden spelen gelijk tegen Visé: “Er zat meer in voor Patro”

voetbal 1NPatro Eisden werd met een scoorloze draw in Visé maar karig beloond. De Maaslanders domineerden haast de volledige wedstrijd, maar konden de kansen niet benutten. Ook toen Schellings met een tweede gele kaart vroegtijdig moest gaan douchen, bleven doelpunten uit. Eisden ziet Dender in de rangschikking over zich heen wippen. “Op verplaatsing lijkt een draw een goede zaak, maar hier zat duidelijk meer in”, klonk Senne Vandergeeten ietwat ontgoocheld.

Patro Eisden kon nog nooit in Visé winnen. Ook zondagmiddag niet. De manschappen van Stijn Stijnen speelden nochtans een goede wedstrijd, maar vergaten zich te belonen met doelpunten. In een fel betwiste partij toonden de Limburgers zich de betere ploeg. Brouwers, Arénate en Gueroui hadden goede mogelijkheden om hun team op voorsprong te mikken. Maar pech en precisie verhinderden doelpunten. Ook toen Schellings met een tweede gele kaart vroegtijdig douchen werd gestuurd, bleven doelpunten uit. Voor Patro een gemiste kans om rechtstreekse rivalen voor de Play-Off verder terug te wijzen.

Dertiende clean sheet levert te weinig op

Senne Vandergeeten verschoof door de terugkeer van kapitein Wouter Corstjens naar zijn vertrouwde linksachterplaats. En hij deed dat goed. Voor de dertiende keer kon Eisden een clean sheet aankruisen. “In principe is een punt op verplaatsing een goede zaak, maar niet vandaag”, baalde Vandergeeten. “We hadden verschillende kansen om afstand te nemen. Zo viel een lob van Davy Brouwers nipt aan de verkeerde kant van de paal en miste schoten van Arénate een tikkeltje precisie. Ook een kopbal van Gueroui verdiende mee. Dat maakt dat we niet verder raakten dan een gelijkspel. We vergaten ons te belonen. Tel die twee gemiste punten erbij, dan telden we extra zekerheid voor deelname aan de Play-Off.

Ook concurrenten laten punten liggen

Door de puntendeling ziet Eisden concurrent Dender over zich heen klimmen. Toch houden de Maaslanders alle troeven in handen. “Rechtstreekse concurrenten als Luik, Charleroi en Knokke lieten ook punten liggen”, zegt Vandergeeten. “En Visé klom ook niet dichterbij. Elk punt telt in dit stadium van de competitie. Vele ploegen zijn elkaar waard en knokken voor een plaats in de eindronde of proberen zich buiten de gevarenzone te houden. Zo zie je elke week verrassende uitslagen. We zullen elk duel tot het uiterste moeten gaan.” Vandergeeten heeft ondanks zijn jonge leeftijd zijn kans gegrepen bij Patro. “Ik ben blij met de kansen die ik bij Patro krijg. Ik voel me goed achterin met de coaching van anciens als Dijkhuizen, Rensons en Corstjens. Ik steek er heel wat van op. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen en met de verlenging van mijn contract voor twee seizoenen”, aldus Senne Vandergeeten.

T2 Aziz Rejdi had zijn team ook liever met de drie punten huiswaarts zien reizen. “We hadden één van de kansen moeten benutten”, klonk de Eisdense T2. “De betere kansen waren voor Patro. We verdienden de overwinning. Echt waar, er zat meer in. Zeker toen Visé met zijn tienen verder moest, hadden we onze kans moeten grijpen.”

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Corstjens, Renson, Vandergeeten, Gueroui, Massengo, Arénate, Bounou, Brouwers, Bamona.

Geel: Manfredi, Schillings, Gerits, Bonmme, Wilmots, Dijkhuizen.

Rood: 71' Schillings (2x geel).

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale