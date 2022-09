Senne Vandergeeten en Patro Eisden pakken vierde driepunter op rij: “Zelfs buikgriep kan Patro niet stoppen”

Hard werken loont

De vreugde in het Eisdense kamp was groot. Senne Vandergeeten die centraal achterin de plaats van Corstjens innam, werd uitgebreid in de hulde betrokken. “Ik was blij met deze kans en als je dan ook nog een goede prestatie neerzet en het team met ruime cijferswint, maakt dit alles nog toffer”, genoot Vandergeeten na afloop. “Week na week ging ik voluit op training. Je wil immers klaar staan wanneer die kans komt. Je weet niet hoe blij ik ben. Mijn dank gaat vooral uit naar ervaren klasbakken als Renson en Corstjens, die me steunden en alle knepen van het vak leerden. Top is dat.”

Erop en erover

Jullie zaten na een dik kwartier reeds op rozen? “Met Dessel ben je nooit klaar”, weet Vandergeeten. “Tijdens de rust staken we de koppen bij elkaar om Dessel zo snel mogelijk de genadestoot te geven. Dit lukte. Er was amper afgefloten of Bamona mepte de tegenstander meteen genadeloos tegen het vilt. Erop en erover heet dat. De buit was binnen. In vind Patro trouwens veel beter spelen dan vorig seizoen. We spelen zuiverder, vinden elkaar alsmaar beter en scoren ook veel gemakkelijker. Of dit naar de promotie leidt? Dat zal later moeten blijken, maar we zijn op de goede weg. De top drie gaat naar 1B. Wel, daar willen we bij horen”, klinkt Vandergeeten vastberaden.