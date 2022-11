Senne Van Dooren zit in zak en as na zoveelste opdoffer voor Hoogstraten: “Ik weet het even niet meer”

Het verschil tussen beide ploegen was zaterdagavond veel minder groot dan het klassement laat vermoeden. “Patro had misschien wel het betere van het spel, maar het is zeker niet zo dat ze ons wegspeelden”, vertelt Van Dooren. “Zelfs na de 1-1 had ik niet meteen het gevoel dat we zouden verliezen, maar als je nu eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, slaat gewoon echt alles tegen.”

Compenseren

Van Dooren lag ongewild aan de basis van de Limburgse gelijkmaker. “Ik raakte mijn tegenstander totaal niet en toch gaf de scheidsrechter een vrije trap. Tot overmaat van ramp ging die dan ook nog eens binnen. Al is dat typisch voor ons seizoen zeker. Ik had trouwens de indruk dat na de 1-0 alle betwistbare fases plots in ons nadeel werden gefloten. Precies alsof de ref iets wou compenseren voor de penalty die we iets voor het uur kregen, terwijl die nochtans volledig terecht was.”

De felgeplaagde Rooikens zagen in blessuretijd ook een gelijkspel nog uit handen glippen. “Het is de derde keer in vier weken dat we in de slotminuten nog een tegengoal incasseren en zo in extremis met lege handen achterblijven. Dat begint dus echt wel door te wegen. Zeker omdat dit eigenlijk al een heel seizoen lang duurt. want het is elke week wel iets. Het wil gewoon maar niet lukken voorlopig. ”

Batterijen weer opladen

Toch geeft Van Dooren de moed niet op. “We hebben geen andere keuze dan elke week opnieuw de batterijen weer op te laden. Met Tienen, Ninove en Mandel United wachten ons bijvoorbeeld nog drie heel belangrijke matchen voor Nieuwjaar. Veel tijd om stil te blijven staan bij afgelopen weekend is er dus niet. Al moet ik wel zeggen dat ik toch even ben moeten bekomen van zaterdag, want ik wist het echt even niet meer na de zoveelste opdoffer van jewelste dit seizoen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

