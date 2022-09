Senne Van Dooren trekt met Hoogstraten naar Visé: “Een trip naar Wallonië is nooit simpel, maar ik teken niet op voorhand voor een punt”

Voor eigen volk is de nul al van het bord, maar buitenshuis wacht Hoogstraten nog wel op zijn eerste punten. “We gaan er alles aan doen om daar dit weekend verandering in te brengen”, vertelt Van Dooren. “Visé heeft tenslotte ook maar vier op twaalf, waardoor ze niet onklopbaar zijn. Daarom teken ik op voorhand ook niet voor een punt. Anderzijds is een verplaatsing naar Wallonië nooit simpel, want dat zijn altijd heel stugge ploegen. Bovendien hebben ze vorige week met aanvaller Ilombe Mboyo (onder meer ex-Kortrijk, Genk, Gent en Sint-Truiden, red.) nog een voormalig Rode Duivel binnengehaald. Ze zullen dus ongetwijfeld wel kwaliteiten hebben.”

Alles viel plots in z'n plooi

Van Dooren zou daarom de lijn van voorbije zaterdag tegen Thes maar wat graag doortrekken. “Die overwinning heeft in elk geval enorm veel deugd gedaan. Niet dat de nul op negen waarmee we aan het seizoen begonnen zijn al in de kopjes zat, maar dat zou ongetwijfeld wel het geval geweest zijn als we ook afgelopen weekend verloren hadden. Daarom ben ik heel blij dat tegen Thes alles plots in z’n plooi viel. Al moet ik ook wel zeggen dat de coach ons allemaal op scherp gezet had met onder meer een bijzonder pittige trainingsweek en dat heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen.”

De Rooikens tankten zo ook het nodige vertrouwen. “Vooral ons aanvallend compartiment kon wel een opsteker gebruiken na drie weken zonder goals. Bovendien was het duidelijk nog wat zoeken voor de vele nieuwe jongens voorin. Anderzijds moet ik wel zeggen dat het achterin best goed staat. Ondanks een nul op negen in onze eerste drie matchen gaven we bijvoorbeeld niet al te veel weg. De tegendoelpunten kwam vooral voort uit stilstaande fases en afstandsschoten.”

Enorm niveauverschil

Van Dooren hoopt dat de Rooikens ondertussen hun les geleerd hebben. “Het zal niet elke week even vlot en goed lopen als afgelopen weekend, maar we hebben wel getoond dat we tegen iedereen moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Het zit trouwens ook niet in ons spel om de bus te parkeren. Al moet iedereen binnen de club ook wel goed beseffen dat het niveauverschil met vorig seizoen écht wel enorm is. Zo zitten we niet alleen met een heel aantal profploegen in de reeks. Ook verschillende andere teams hebben zich serieus versterkt omdat het een overgangsjaar is en maar liefst drie ploegen promoveren. Onze ambitie is dan weer om erin te blijven en als dat lukt, is het seizoen meer dan geslaagd.”

