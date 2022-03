Senne Van Dooren en leider Hoogstraten tellen na dit weekend maar liefst tien punten voorsprong: “We staan er nu echt wel heel goed voor”

voetbal tweede nationale BNa dit weekend kan de titel Hoogstraten haast niet meer ontsnappen. In tegenstelling tot eerste achtervolger Lyra-Lierse lieten doelpuntenmaker Senne Van Dooren en co. geen steek vallen thuis tegen Tongeren (2-1), waardoor de Hoogstraatse voorsprong in het klassement met nog zes matchen voor de boeg maar liefst tien punten bedraagt.

De Rooikens betaalden afgelopen weekend wel bibbergeld. “Het was zeker geen hoogstaande match, maar al bij al is de zege wel terecht”, aldus Van Dooren. “Tot aan de Tongerse aansluitingstreffer hebben we bijvoorbeeld nauwelijks iets weggegeven, maar na die 2-1 sloop er plots wat stress in de ploeg. We kropen onnodig achteruit, waardoor het nog warm werd en zeker na de rode kaart voor onze doelman.”

Al vaak gescoord op stilstaande fases

Centrale verdediger Van Dooren effende iets voorbij het halfuur het pad voor de zevende thuiszege in acht matchen. “Het is al mijn vierde goal van het seizoen. Al is dat voor een stuk ook de verdienste van onze coach, want hij heeft altijd een plan bij hoekschoppen. Zo hebben we dit seizoen al vaak gescoord op stilstaande fases. Ook de 2-0 van Fall kwam bijvoorbeeld uit een corner. Als het dan voetballend toch eens wat minder lukt, is dat zeker een wapen. Bovendien hebben we dit seizoen al meermaals bewezen dat we het ook op karakter kunnen.”

Terwijl de Rooikens zich naar de zege knokten, verloor eerste achtervolger Lyra-Lierse op eigen veld tegen Hades. “Hoewel we er na dit weekend bijzonder goed voorstaan met een voorsprong van tien punten en nog maar zes matchen te gaan, blijven we het gewoon van week tot week bekijken. Al ben ik wel heel blij dat de club toch een licentie aangevraagd heeft. Dat zou een eventuele titel alleen maar mooier maken. Bovendien kijk ik er echt naar uit om de stap hogerop te zetten.”

Naqqadi afgevoerd naar ziekenhuis

Na Jeroen Meeuwis (enkel) vorige week tegen City Pirates viel afgelopen weekend ook Mehdi Naqqadi geblesseerd uit. “Omdat het er niet al te best uitzag zijn ze zelfs met Mehdi naar het ziekenhuis gereden. Al hoop ik toch dat het meevalt, want donderdag op training liep ook Ruben Tilburgs een kleine blessure op en dat terwijl onze kern al niet bijzonder breed was. Hopelijk kunnen we dus toch één of twee jongens recupereren met het oog op de lastige verplaatsing naar Belisia Bilzen volgende week, want de spoeling is ondertussen wel heel erg dun geworden.”

Hoogstraten: Espeso Nunez, Verheyen, Van Dooren, Budts, Vermeeren, Havermans, Naqqadi (34’ Simons), Meeusen (79’ Bastiaensen), Voca, Kuijlaars (90’ De Fré), Fall.

Tongeren: Vandecaetsbeek, Voorjans, Tanriver (60’ Schenk), Quintiens, Vanderhoven, Larondelle, Montagnino (72’ Otero Perez, 89’ Geenen), Weckx, Kuchinska (60’ Dingenen), Leao Kessels, Baik.

Doelpunten: 34’ Van Dooren (1-0), 46’ Fall (2-0), 76’ Quintiens (2-1).

Rood: 90’ Espeso Nunez (handspel).

