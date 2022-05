Senne Speliers (San Siro Deftinge): “Eerste titel doet deugd”

Het lijkt een boerenjaar te worden voor San Siro Deftinge. De titel pakten ze vorige vrijdag al en komende vrijdag kan de ploeg van voorzitter Yves Speliers ook nog de dubbel winnen. Maar first things first. Vrijdag won Deftinge met 5-3 tegen titelhouder Synergie Oudenaarde en dat was voldoende om een feestje te mogen bouwen. Senne Speliers genoot van zijn eerste titel in eerste nationale.

“In de jeugdreeksen werd ik al enkele keren kampioen, maar in eerste nationale met de prijs gaan lopen is toch net iets straffer. Verdiend, naar mijn gevoel. We sloten de competitie af met een bonus van tien punten op Synergie Oudenaarde, maar die verdampte al op de eerste speeldag van de play-offs. We verloren toen van Opel Haeck Drongen en daardoor lag de titelstrijd weer volledig open. Het pleit wel voor onze ploeg dat we de kalmte bewaarden en dat we toch de titel pakten. Al bij al heb ik tegen Synergie steeds het gevoel had dat het voor ons goed zou aflopen.”

Open

Toch weet Speliers dat de zege er niet zonder slag of stoot kwam. “We wisten dat Synergie bijzonder hongerig was en maar al te graag zijn titel wou verlengen. Ook al omdat ze dit jaar geen bekerfinale speelden. Bij een gelijkspel zat er een testwedstrijd op woensdag aan te komen en wij zagen het zeker niet zitten om twee dagen voor de bekerfinale nog vol aan de bak te moeten. We zijn heel gretig aan de wedstrijd begonnen en Jorn Houck zette mij snel op weg naar een eerste doelpunt. Voordien had Joye ook al pogingen van Brecht Van De Wattijne en Jorn Houck gekeerd. In de tweede periode konden we via een strafschop van Jeroen Schoukens de bonus verdubbelen en daarmee deelden we Oudenaarde toch een eerste tikje uit.”

Spanning

Toch was het voor voorzitter Yves Speliers nog even nagelbijtend toekijken, want Davy Joye kon milderen tot 3-2. Speliers zag dat zijn ploeg zich niet van de wijs liet brengen. “Met een 3-1-voorsprong was de opdracht voor Oudenaarde duidelijk: aanvallen. Joye probeerde zijn ploeg op sleeptouw te nemen en na de 3-2 was het toch wat afwachten. Maar we hebben we rust bewaard en met doelpunten van Senne en Jorn Houck diepten we de kloof weer uit en kregen we het gevoel dat het binnen was. Een eerste titel voor ons en dat doet wel deugd. Vooral omdat er na het verlies tegen Drongen toch wat twijfel was over de goede afloop van de titelstrijd. Ik geef toe dat de afwezigheid van Lorenzo Berwouts in ons voordeel speelde, maar ik heb toch het gevoel dat Oudenaarde al te vaak op vijf, zes vaste waarden teerde en dat dit hun missie er niet makkelijker op maakte. Gezien de voorsprong van tien punten na de reguliere competitie denk ik te mogen stellen dat we de verdiende kampioen zijn.”

Beker

Intussen kijkt Deftinge ook al reikhalzend uit naar de bekerfinale van komende vrijdag. Speliers weet dat dit een heel andere wedstrijd wordt. “In de competitie wonnen we telkens met 4-9 en we gaan de favorietenrol niet van ons weg schuiven, maar het wordt vrijdag een heel andere wedstrijd. Het behalen van de titel geeft ons evenwel een ‘boost’ en we trekken met vertrouwen richting sporthal Bourgoyen.”