Senne Lynen en Union slepen alsnog punt uit de brand in moeilijke match tegen Cercle Brugge: “Gelijkspel voelt aan als een nederlaag”

“We kwamen naar hier met het plan om te winnen”, deed Senne Lynen zijn analyse na afloop voor de camera van Eleven Sports. “Een gelijkspel voelt aan als een nederlaag. Als je het wedstrijdverloop bekijkt dan zie je dat we in de laatste tien minuten nog de 1-1 maakten en nog kansen hadden op de 1-2, maar soms zijn er van die dagen dat als je niet kan winnen dan moet je zeker niet verliezen.”

Union had zeker de kansen om het laken, al vroeg in de wedstrijd, naar zich toe te trekken. “Klopt, ik herinner me een grote kans in de eerste vijf minuten. Als je die meteen binnenprikt dan wordt het een hele andere wedstrijd. Dan kan je rustig gaan bouwen en de wedstrijd volledig in handen nemen.”

“Maar goed dat gebeurde niet en dan moesten we met 0-0 gaan rusten. Er volgde weer een moeilijke tweede helft met heel veel lange ballen en duels.”

Ontgoocheling

De terugkeer naar Cercle Brugge was bijzonder voor Lynen. Vorig seizoen was zijn seizoen al in oktober ten einde na een zware blessure op het veld van.. Cercle Brugge. “Het was toch wel een beetje speciaal. Dat was de eerste wedstrijd tegen Cercle, in eigen huis, ook al. Ik ben blij dat die wedstrijd voorbij is”, besluit Lynen.

“We waren niet efficiënt genoeg vandaag”, vult trainer Karel Geraerts aan. “Cercle speelde erg direct en loerde op de tweede bal, maar dat hadden we goed onder controle. Alleen moesten we zelf onze kansen beter afmaken. Er is ontgoocheling in de kleedkamer.”

“We hadden kansen, maar moeten ook eerlijk zijn: we haalden niet ons beste niveau. Te veel spelers bleven onder hun niveau. Ik kan leven met een gelijkspel, maar wordt er niet gelukkig van. Op het einde gingen beide ploegen nog voor de overwinning. Genk en Antwerp die winnen? We kijken naar onszelf en op het einde zien we dan wel of we onze doelen moeten bijstellen of niet”, besluit Geraerts.