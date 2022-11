Senne Lynen en Union hebben er al een geweldige Europese campagne opzitten: “De match in Rangers heeft alles veranderd”

voetbal jupiler pro leagueDe kers op de taart kwam er niet, maar de groepsfase van Union in de Europa League kan je moeilijk slecht noemen: 13 op 18, groepswinnaar en rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Een 0-1-nederlaag tegen Union Berlin, de leider in de Bundesliga, kan je dan wel rechtvaardigen.

“Als je heel de Europese campagne bekijkt tot dusver dan moeten we terecht fier zijn”, zegt Senne Lynen. “Het parcours dat Union heeft doorlopen, is eigenlijk ongelofelijk: eerst promotie, dan prachtig seizoen in 1A en dan groepswinnaar worden in de Europa League. Dat mogen we zeker niet vergeten.”

“Het had mooi geweest om ongeslagen de groepsfase af te ronden. Een 0-0 of 1-1 had een correcte uitslag geweest tegen Union Berlin. We speelden om te winnen, zeker thuis. Als je de wedstrijd bekijkt dan zat een gelijkspel er zeker in. Het is een nederlaag geworden, maar goed we kunnen die wel een plaats geven.”

“We waren zeker en vast gemotiveerd. Het blijft Europa League en het is niet gewoon om daarin elk seizoen te spelen. We hebben met veel enthousiasme gespeeld en speelden zeker geen slechte wedstrijd. Het doelpunt viel niet aan onze kant en we kregen na vijf minuten een ongelukkig doelpunt tegen.”

“Uiteraard waren we ontgoocheld, want niemand verliest graag. De groep is zeer ambitieus. Het is niet schandalig om in november 0-1 te verliezen tegen de leider in de Bundesliga. Bij het verlaten van de kleedkamer kwam bij iedereen wel het besef dat wat we al verwezenlijkt hebben, zeer goed is en dat we fier mogen zijn.”

“De match in Rangers heeft alles veranderd. Thuis speelden we een buitengewone wedstrijd tegen hen, maar daar speelden we niet zoals Union. Ik heb wel vaker aan die 3-0-nederlaag gedacht. Het was echt niet nodig om daar zo zwaar te verliezen. Het is volgens mij daardoor dat we nu zo’n campagne achter de rug hebben.”

“Of ik al aan het dromen ben over bepaalde tegenstanders? Dromen hoeft bijna niet, het zijn ongeveer allemaal kleppers. Er zitten leuke teams bij. We hebben natuurlijk het voordeel dat we een ronde mogen overslaan en dat we terugkeren in de achtste finales in maart.”

“Als je me twee jaar geleden had gezegd dat we in de achtste finale van de Europa League mogelijks tegen Barcelona zouden spelen, dan zou ik gelachen hebben. Het is nu heel even Europa vergeten en focussen op de competitie en de beker”, besluit Lynen, die zondag met Union Westerlo in de ogen kijkt.

