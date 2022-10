Senne Goossens en Racing Mechelen bevestigen vormdip tegen Pepingen-Halle (0-2): “Ons goede voetbal is even weg”

“Ons goede voetbal is even weg”, bevestigt Racing-doelman Senne Goossens die zaterdag een vrij rustige avond kende, maar de bal wel twee keer uit zijn netten moest vissen. “Terwijl het tegen Bocholt nog onwaarschijnlijk was dat we die match niet wonnen gezien het aantal kansen verdienden we zowel tegen Diegem als Pepingen-Halle eigenlijk niet meer dan we kregen.”

Slordig

“Tegen Pepingen begonnen we ook gewoon helemaal niet goed aan de match. We waren slordig en nonchalant en daar werd iedereen ook op gewezen aan de rust. In de tweede helft probeerden we de match meer in handen te nemen, maar gevaarlijk zijn, lukte daarbij niet. De bezoekers op hun beurt scoorden bij hun eerste beste mogelijkheid. Dat kom je tegen.”

“Als keeper is het natuurlijk frustrerend om alles grotendeels voor je te zien gebeuren, maar dan toch met lege handen achter te blijven. Ik kan me zelf weinig verwijten bij die goals. Bij de tweede stonden er drie bezoekers tegenover Wout (Kerckhofs red.) en mezelf. Hoewel ze het goed uitspeelden, kon ik de eerste poging nog pareren, maar viel de bal nog ongelukkig voor de voeten van iemand die was meegelopen. Zuur.”

Geen paniek

“Zo kennen we inderdaad een vormdipje na een seizoensbegin waarin aanvankelijk vrijwel alles lukte. Op dit moment komen we heel moeilijk tot kansen. Maar reden tot paniek is er niet. We moeten vooral weer alle neuzen in dezelfde richting zetten en geloven in onze kwaliteiten. Zondag krijgen we per uitzondering een vrije dag dus die moeten we goed gebruiken om onze hoofden vrij te maken. We bewezen al dat we goed kunnen voetballen, dus nu is het een kwestie van hard te werken op training en hier als groep sterker uit te komen. Hopelijk volgt er tegen Hasselt dan een reactie.”