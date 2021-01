Senne Geukens wil met Okapi Aalst naar halve finale: “40 minuten knokken tegen Bergen”

Er staat Okapi Aalst een hete avond te wachten in thuisbasis Het Forum. Na de winst in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Belgische beker in en tegen Bergen, zullen Durham en co er vast en zeker op gebrand liggen om revanche te nemen voor het eerste Bergense verlies van dit seizoen. “Het wordt een heel moeilijke wedstrijd”, blikt Okapi-kapitein Senne Geukens vooruit.

Okapi kende dinsdag een dolle avond in de Mons Arena. Driekwart lang kreeg Aalst geen grip op de wedstrijd, tot captain Senne Geukens in het slot de sleutel op de deur wist te forceren.

“Ik kan mezelf geen matchwinnaar noemen”, blijft Geukens bescheiden. “We kenden heel veel defensieve problemen in de eerste drie quarters. Het was Vladimir Mihailovic die ons tot dan in de wedstrijd heeft gehouden. Het is een collectieve overwinning. De ploeg toonde heel veel vechtlust. De game winner van Nathan Kuta was fantastisch. Toch moeten we meer constant leren spelen en veertig minuten een hoog niveau aanhouden. We zijn er deze keer in geslaagd om terug te komen, maar we moeten toch vermijden om zestien punten in het krijt te staan. ”

Mentaal voordeel

Okapi Aalst verloor in 2021 nog niet. Dat moet het vertrouwen een boost geven.

“Het jaar is nog maar pas begonnen”, wuift Geukens de stelling weg. “Dat is te makkelijk praten. We hebben het mentale voordeel van de overwinning, vooral op verplaatsing. Maar we moeten vrijdag ook winnen. En dat wordt 40 minuten knokken. Bergen zal er meteen invliegen. Wij moeten dezelfde scherpte van onze tweede helft ginds aan de dag leggen. Het is belangrijk dat we in Het Forum niet tegen een grote achterstand aankijken. Met een publiek in de zaal kan je dat makkelijker rechtzetten. Nu is de beleving helemaal anders. Wij hopen dat we snel herenigd worden met de fans. Voorlopig moeten we daar op een creatieve manier mee omgaan”, doelt Geukens op de virtuele fandag van komende zondag.

Mascotte

Tussen 15 en 16 uur houdt Okapi Aalst een modeltraining. De supporters krijgen de mogelijkheid om spelers en coaches vragen te stellen. Okapi organiseert tijdens de virtuele fandag een quiz. Tips zitten verborgen in de uitzending. Eén van de vragen is alvast wie in de mascotte verborgen zit? Reizen De Lathauwer uit Aalst schenkt een reischeque ter waarde van €1000. De virtuele fandag wordt aan elkaar gepraat door Sven De Smet en live gestreamd via Aalst.TV, Oilsjt Een Weireldstad, Oilsjt Mjoezik en de sociale media van Okapi Aalst.

Maar eerst moet vrijdagavond de maat genomen worden van Bergen als Okapi Aalst wil doorstoten naar de halve finales van de Cup. Bij gelijke stand na 40 minuten wordt een verlenging van 5 minuten gespeeld.