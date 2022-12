Senne Decloedt en SV Oostkamp stunten met 0-4-zege tegen leider Aalst: “We koesteren deze overwinning”

Voetbal tweede nationale A0-4! Een klinkende overwinning voor Oostkamp op het veld van competitieleider Eendracht Aalst, dat nog steeds de rangschikking aanvoert in tweede nationale A, maar de hete adem van Lokeren-Temse en nu ook Oostkamp in zijn nek voelt. De rood-witte promovendus kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong tegen de Ajuinen, die na 23 minuten een rode kaart slikten. Met een numerieke meerderheid dreef Oostkamp de score verder op en speelde het de wedstrijd volwassen uit.

“Na vijf minuten speelden we hen al uit verband toen de snelle Jules Vanhaecke doorheen hun achterlinie glipte”, vertelt aanvoerder Senne Decloedt. “Hij bracht de bal voor doel, waar de infiltrerende Louis Declerck de bal via de paal in doel werkte. Aalst eiste nadien het balbezit en het beste spel op, maar liep na 23 minuten tegen een rode kaart aan. Doelman Swinnen maakte hands buiten zijn strafschopgebied toen hij de doorgebroken Vanhaecke probeerde af te stoppen. Canoot zette zich achter de vrije trap en krulde e bal weergaloos in de winkelhaak, voorbij invallersdoelman Van Gerven.”

“Met een 0-2-voorsprong en een mannetje meer was het gemakkelijk voetballen en met nog een doelpunt van Vanhaeren en Claeys wisten we af te klokken op een comfortabele 0-4-zege. Niet veel ploegen doen ons dat na op het veld van een traditieclub als Eendracht Aalst, waar heel wat volk langs de zijlijn stond. We koesteren deze overwinning.”

Stevige concurrentiestrijd

Decloedt stond nog maar voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Oostkamp, maar kreeg wel de aanvoerdersband tegen Aalst. “De concurrentiestrijd is groot en de coach kiest voor Arvid Lenihan op mijn positie als verdedigde middenvelder”, zegt de dertigjarige controleur. “Deze week kreeg ik door zijn schorsing nog eens mijn kans. Het is niet leuk om op de bank te zitten, maar de ploeg doet het uitstekend en ik stel me niet boven het geheel. Op training zet ik me wekelijks honderd procent in en sta ik klaar als de ploeg me nodig heeft.”

Virtueel aan de leiding

Oostkamp is ondertussen al zeven matchen op rij ongeslagen en staat met nog een inhaalmatch voor de boeg virtueel aan de leiding in tweede nationale. “De eerste weken kregen we de opmerking dat we op enthousiasme onze punten pakten, maar we zijn al een tijdje aan het bewijzen dat we het niveau gewoon aankunnen en op onze plaats staan in de bovenste regionen van het klassement. Ons geheim? Ik denk dat we vooral genieten van onze uitstekende teamgeest en chemie. We spelen al verschillende jaren samen met onze sterkhouders en met Jules Vanhaecke en Phil Canoot lopen hier twee topspitsen rond, die veel scoren en laten scoren”, besluit Decloedt.

