Senne Debucke wint Bretoense tweedaagse: “Deze zege schenkt me veel vertrouwen voor wat komt”

WIELRENNEN JUNIORENSenne Debucke (18) won in Bretagne een tweedaagse voor junioren. De pion van Van Moer Logistics klom, nadat de eerste etappe op een massaspurt was geëindigd, dankzij een sterke tijdrit naar de derde plaats in de stand en veroverde in de slotrit een stek in een vlucht zonder leider en viceleider.

Moeilijke naam voor een tweedaagse: Penn Ar Bed-Pays d’Iroise! Die Franse rittenkoers in Bretagne, in de buurt van Brest, lokte enkele Vlaamse teams. Naast Van Moer Logistics maakten ook Onder Ons Parike en Heist Cycling Team de verplaatsing naar het departement Finistère. Met succes. Want Tyler Desmet (Parike) won de slotetappe en Senne Debucke werd eindwinnaar. “In de eerste rit voelde ik me niet super, volgens mijn trainer een gevolg van de lange autotrip”, blikt Debucke terug. “Mijn ploegmaats hadden precies wel allemaal goeie benen. Telkens iemand in een vlucht zat, stopte ik af. Het werd toch een massaspurt. Met de ploeg reden we heel goed, maar een uitslag haalden we niet.”

Op plaats zestig was Debucke de beste vertegenwoordiger van Van Moer Logistics. Na de openingsetappe stonden nog 124 renners in dezelfde tijd. De zondagvoormiddagtijdrit over 7,5 kilometer zorgde voor verschillen. “Er stond heel veel wind: we twijfelden lang om met volle wielen te rijden”, gaat de tweedejaarsjunior uit Kalken voort. “Ik koos toch voor volle wielen. Het eerste deel van de tijdrit ging bergaf met de wind in de rug, het tweede deel was net andersom. Ik klokte de derde tijd en werd derde in de tussenstand.”

Negentig kilometer in de aanval

Debucke begon met 27 seconden achterstand op Léandre Lozouet en negen op Victor Dattin aan de slotrit over 118 kilometer. “Mijn eerste ambitie was die derde plaats veiligstellen”, verduidelijkt de student sportwetenschappen. “Op twee Fransen had ik maar vier seconden voorsprong. Ik wist wie ik in de gaten moest houden.”

“Na 30 kilometer werd een kopgroep van zes-zeven renners gevormd. Op een klimmetje reageerde ik. Twee jongens gingen mee, maar namen niet over. We pikten toch aan en liepen tot drie minuten uit. De eerste twee uit het klassement waren niet mee en we bleven voorop”, stelt Debucke. “Deze eindzege geeft me veel vertrouwen. Ik hoop de lijn door te trekken. Onder meer in het provinciaal kampioenschap tijdrijden van donderdag 7 april in Sint-Lievens-Esse. Al weet ik niet wat ik mag verwachten. Zondag was het parcours alles behalve technisch. Dat zal in Sint-Lievens-Esse anders zijn.”