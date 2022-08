Senne Debucke na winst in manche Beker van België: “Eerste grote zege in interclub met mooie erelijst”

Ook in Henegouwen ging de temperatuur zaterdag vlot richting 35 graden. “Ik kan nochtans niet zo goed tegen de warmte”, beweert Debucke. “Maar ik had me zo goed mogelijk proberen voorbereiden op een wedstrijd bij zo’n hoge temperatuur. Vooraf had ik zoveel mogelijk zouten opgenomen. Om krampen te vermijden. De eerste twee wedstrijduren hield ik me gedeisd. Pas in het laatste koersuur ben ik volle bak beginnen mee wedstrijd maken.”

Twijfel in kopgroep

De juiste aanpak. Debucke veroverde een plaatsje in de beslissende vlucht met acht. Quinten Provost, ploegmaat bij Van Moer Logistics, glipte eveneens mee. “Aan hem heb ik heel veel gehad”, benadrukt Debucke. “Twee pionnen van Avia-Rudyco waren mee in de vlucht, maar zij mochten niet meewerken. Omdat hun ploeg alles op Steffen De Schuyteneer, leider in de Beker van België, zette. Dat duo deed ook andere renners in de leidersgroep twijfelen. Quinten trok, wanneer het dreigde stil te vallen, telkens het tempo opnieuw op. In de slotronde kwamen er wel wat aanvallen. Die heb ik gecounterd. Zelf probeerde ik ook even, maar ik geraakte niet weg. Dus werd het een sprint. Op een lichthellende aankomst, voor mij een voordeel. Ik raakte in een ideale positie en kon de Nederlander Michiel Van Vliet, een man die al enkele Nations Cups reed, met een fietslengte afhouden.”