Senne De Reyck en Schriek willen goede vorm bevestigen in halve finale bij VC Wilrijk: “Niet zomaar een oefenmatch”

“Dit is voor ons niet zomaar een oefenmatch”, bevestigt Schriek-speler Senne De Reyck die vorig weekend nog scoorde in de topper tegen Walem (3-1-winst). “Je speelt niet elke week een halve finale van een bekercompetitie en dan zou het mooi zijn om ook eens een finale te spelen. Kansloos acht ik ons niet, want bekervoetbal blijft speciaal. Sommige ploegen vinden het misschien minder belangrijk en dan opent dat perspectieven voor de ander.”

Strafschoppen

Mocht het in Wilrijk tot strafschoppen komen na negentig minuten, hoeft Schriek niet meteen te panikeren. In de vorige ronde werd ’s Gravenwezel-Schilde uitgeschakeld na penalty’s (3-4, na 1-1 na 90 minuten) en ook afgelopen weekend stopte doelman Van Winkel nog een strafschop van Walem na een fout van... Senne De Reyck.

“Als ik mag kiezen, vermijd ik de strafschoppen liever”, lacht hij. “Dat is toch altijd een zenuwslopende bedoeling. We hebben er ook niet extra op getraind trouwens. De topper tegen Walem was voor mijzelf ook een opsteker, want de aanloop naar de wedstrijd was allesbehalve makkelijk. De grootvader van mijn vriendin overleed in de nacht van zaterdag op zondag dus mijn gedachten waren heel vaak bij haar en haar familie. Daarom deed het na afloop extra deugd dat we, ondanks mijn penaltyfout, alsnog wonnen. De goal was een lichtpuntje.”

Top vier

Met de zege tegen Walem onderstreepte Schriek trouwens ook de wederopstanding. Na de trainerswissel begin december, James Van Vaerenbergh stapte op en werd vervangen door Kris Goris, verloor Schriek nog twee keer in acht wedstrijden en boekte het recent zelfs een 15 op 15. “Met een plaats in de top vier staan we weer waar we willen staan”, aldus De Reyck. “Van de periode voor Nieuwjaar kan ik weinig zeggen aangezien ik in het begin van het seizoen geblesseerd raakte aan de ligamenten van de enkel en lange tijd out was. De aanpak van de nieuwe coach sloeg in elk geval aan, want er staat weer een ploeg op het veld.”

