Senne De Fré wint met kampioen Hoogstraten in Londerzeel (1-3): “Heel blij dat ik mijn kans heb gekregen”

voetbal tweede nationale BDe Rooikens mogen dan wel de titel al op zak hebben. De Hoogstraatse honger is duidelijk nog niet gestild. Zo namen doelman Senne De Fré, die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond, en co. zondag in Londerzeel (1-3) revanche voor de zeldzame thuisnederlaag uit de heenmatch.

Dat kersvers kampioen Hoogstraten niet van plan was om er een eindeseizoenswedstrijd van te maken werd al heel snel duidelijk. “Onze eerste kans was meteen raak, waardoor we in een zetel zaten”, vertelt De Fré. “Londerzeel maakte iets voorbij het kwartier wel gelijk vanop de stip, maar de verdiende 1-2 op slag van rust kon op geen beter moment vallen. Na de pauze probeerde Londerzeel, dat zeker geen slechte ploeg is, de bakens nog wel te verzetten, maar al bij al hebben we weinig weggegeven.”

Jonge gasten grijpen hun kans

De Rooikens misten nochtans heel wat volk afgelopen weekend. “De jonge gasten hebben de afwezigheid van onder meer Tilburgs, Meeuwis en Kuijlaars heel goed opgevangen. Ze hebben stuk voor hun kans gegrepen. Al moet ik wel zeggen dat ook Londerzeel niet op volle sterkte was, maar dat maakt natuurlijk onze rekening niet. Wij zijn er honderd procent voor gegaan en dat zullen we blijven doen tot de laatste speeldag. Het is bijvoorbeeld niet omdat we al kampioen zijn dat we nu gaan uitbollen. We doen het op training misschien wel iets rustiger aan omdat verschillende jongens sukkelen met wat kwaaltjes, maar volgende week in onze laatste thuismatch tegen Lyra-Lierse willen we maar wat graag de puntjes nog een keer op de i zetten en zo revanche nemen voor de 1-0-nederlaag ginder.”

Technische staf dankbaar

Trainer Belmans gunde invallersdoelman De Fré zondag zijn eerste basisplaats. “En daar ben ik de technische staf heel dankbaar voor. Het is tenslotte altijd leuk om nog wat minuten te kunnen maken. Ik was dus heel blij met mijn kans. Of ik de twee resterende matchen ook mag spelen? Daar is nog niks over beslist. Ik wist het nu bijvoorbeeld ook pas vlak voor we op de bus stapten dat ik mocht starten.”

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Mauro, Van Der Jeught (76’ Gake), Meseure (85’ Hermans), El Yazidi, De Kegel, Oliseh, Oulad (46’ Vergeylen), Van Den Bogaert.

Hoogstraten: De Fré, Verheyen, Van Dooren, Simons (83' Oenen), Defossez, Havermans, Vermeeren, Meeusen (88’ Aerts), Voca, Bastiaensen (71’ De Roos), Fall.

Doelpunten: 4’ Fall (0-1), 16’ El Yazidi (1-1, pen.), 43’ Voca (1-2), 90’ Aerts (1-3).

