Senne De Fré (Turnhout) laat zich niet van de wijs brengen door vele tegengoals: “Ik probeer in mezelf te blijven geloven”

De Binken wachten niet alleen al meer dan een maand op een nieuwe overwinning. De Fré en co. slikten in hun laatste vier matchen ook maar liefst zestien tegentreffers. “Als je zoals wij vrij aanvallend speelt en veel kansen creëert, geef je achterin ook automatisch ruimte weg”, weet het Turnhoutse sluitstuk. “Het is alleen niet leuk voor een doelman en al zeker niet omdat het pas mijn eerste seizoen als titularis is.”

Zelfvertrouwen niet aangetast

De Fré kwam in het tussenseizoen over van Hoogstraten, waar hij sinds 2019 tweede doelman was. “Omdat het tijd was om te spelen heb ik deze zomer gekozen voor een nieuwe avontuur bij Turnhout, dat na het afscheid van Wim Horsten op zoek was naar een eerste keeper. Een keuze waar ik tot op de dag van vandaag trouwens nog geen seconde spijt van heb gehad. Als titularis leef je tenslotte heel anders naar een match toe dan dat je op de bank zit, maar het is alleen jammer dat we zoveel tegendoelpunten slikken. Al sta ik vaak machteloos tegen die goals. Daarom probeer ik ook in mezelf te blijven geloven en mijn zelfvertrouwen niet te laten aantasten, maar als doelman voel je je toch altijd ergens verantwoordelijk.”

Een zege dit weekend tegen Beerschot U23 zou daarom bijzonder welkom zijn. “Niet alleen voor mezelf. Ook voor de ploeg, want na onze één op twaalf wordt het hoog tijd dat we nog eens de drie punten pakken. Niet dat we de laatste weken altijd even slecht spelen. Verre van zelfs, maar we vergeten onszelf telkens te belonen en dat is enorm frustrerend.”

Mooie setting

De Fré zag zo onder meer de beloften van Beerschot over Turnhout springen in het klassement. “Het is misschien niet de ideale moment om tegen hen te spelen na hun knappe zeven op negen van de laatste weken, maar anderzijds kijk ik er wel enorm naar uit. Niet zozeer omdat mijn vader (Kris De Fré, red.) nog bij Beerschot gespeeld heeft, want toen was ik nog niet eens geboren, maar vooral voor de setting. En oké, voor hetzelfde geld is er meer volk van Turnhout dan van Beerschot, maar het is en blijft een heel mooi stadion. Leeg of niet.”

