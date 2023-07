Senne Brys pakt in sprint met drie Belgische titel: “Gelukkig stelde ik mijn vakantie in Bosnië uit”

Voetbal Challenger Pro League Lommelse kapitein Glenn Neven in de wolken over stage in Oostenrijk: “Omgeving zet aan om hard te werken”

Lommel SK keert maandag terug van de stage in Oostenrijk. De Noord-Limburgers waren een week aan het werk in de groene omgeving van het Salzburgerland. De Oostenrijkse natuur was volgens kapitein Glenn Neven het perfecte decor voor de trainingsweek. “We zitten hier tussen de bergen met overal heel veel schoonheid. Dat zet aan om hard te werken”, vertelt Neven. Lommel speelde er ook één oefenwedstrijd: het werd een 0-0 tegen Dortmund II.