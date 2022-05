Sennah Vanhoeijen Vlaams verspringkampioene met 6m25

Hoewel Sennah Vanhoeijen een stabiele 6m-springster is, was ze toch verbaasd over haar supersprong. “Ik wist wel dat er een dikke zes meter inzat omdat ik de vorige wedstrijden ook al in de zes meter zat. Maar dat ik direct tot op één centimeter van de limiet zou komen… Nee dat had ik niet verwacht”, bekende de atlete van Ac Deinze.

“Vooraf had ik al wel eens een keertje naar de limiet gekeken, maar het is niet zo dat ik er echt mee bezig was. Het verspringen is nooit mijn hoofddoel geweest. Dat blijft de meerkamp. Maar nu ik weet dat ik dit kan, mag ik dat verspringen wel zien als een plan B. De meerkamp blijft zeker wel plan A”, benadrukte ze.

Zevenkamp

De veelzijdige atlete heeft een realistische kans om zich op de zevenkamp te plaatsen voor het WK U20 in Cali. “Over twee weken wil ik op het VK meerkamp in Herentals een goeie meerkamp doen. Ik geloof echt wel dat de limiet voor het WK U20 van 5300 punten haalbaar is. Maar vooraf moet je natuurlijk altijd voorzichtig blijven”, waarschuwt ze.

Ze oogt in vorm. De jonge meerkampster blijft duidelijk progressie boeken. “Ik heb in de winter veel vooruitgang geboekt op mijn snelheid. Dat kan mij in de meerkamp relatief gezien meer extra punten opleveren dan dat ik zou investeren in werpnummers”, legt ze uit. “Die snelheid gaat hopelijk goed van pas komen binnenkort. Ik zie wel of de limiet eruit of niet. Ik besef dat er naast dat WK juniores nog veel andere mooie dingen zijn. We zien wel hoe het afloopt. Maar ik heb er alleszins veel zin in om binnenkort mijn eerste meerkamp van het seizoen te doen. In het verspringen krijg ik nadien zeker nog kansen om iets te tonen. Onder andere op het BK ga ik nog eens verspringen.”