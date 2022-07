Sennah Vanhoeijen klaar voor WK U20 in Cali

Vanhoeijen voelt vooral positieve signalen in de laatste rechte lijn voor het WK (1-6 augustus). “Alles is de laatste tijd nog heel goed verlopen”, vertelt ze. “Ik had vooral nog wat gewerkt aan de werpnummers en de technieken nog eens overlopen. Ik had het gevoel dat het wel goed zat. Dat bleek ook in de laatste wedstrijd. Op 1 juli deed ik in Deinze nog een laatste meeting. Daar deed ik 100m, speer en kogel. Ik verbeterde er drie persoonlijke records. Het zit dus wel goed. Dat vond ik een mooie bevestiging. Heel fijn om vlak voor het WK te merken dat vlot gaat.”

Record van 5420 punten

Het is koffiedik kijken wat de veelzijdige atlete zal kunnen tegen de verzamelde wereldtop.

“Het is heel moeilijk om in te schatten wat ik kan verwachten van mijn eerste grote internationale kampioenschap. Ik ga daar niet per se naartoe om een bepaalde plaats te halen, maar vooral om een eerste internationale ervaring op te doen, te kijken hoe alles in zijn werk gaat en te leren”, legt ze uit.

“Het zou natuurlijk mooi zijn om mijn persoonlijk record te verbeteren. Misschien is dat wel mogelijk. Mijn vorige record had ik neergezet in Herentals, maar ik heb het gevoel dat er nog wel marge opzit. Vooral het hoog en de 800m kunnen nog beter. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zie ik wel wat eruit komt”, aldus Vanhoeijen die haar recordscore van 5420 punten neerzette in vrij slechte weersomstandigheden.

‘Ontspannen’

Van stress is nog geen sprake.

“Momenteel ben ik nog vrij ontspannen. De zenuwen zullen wel komen eens ik op de piste sta daar. Maar ik probeer gewoon rustig te blijven en nog niet te veel te denken aan het WK. Ik kom in actie op 3 en 4 augustus volop in het midden van het kampioenschap. Dat vind ik wel een voordeel. Zo kan ik in het begin al een beetje ontdekken hoe het allemaal gaat daar.”