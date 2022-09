Senna Miangue met Cercle Brugge mee de boot in tegen Antwerp: “Match tegen Oostende wordt ongelofelijk belangrijk”

Met 5 punten op 24 zit Cercle Brugge behoorlijk in het sukkelstraatje. Hoe kan je die negatieve spiraal ombuigen? We zagen een diep gedesillusioneerde TD Carlos Aviña het stadion buitenstappen na de nederlaag tegen Antwerp. “Weer twee geblesseerden erbij. We zitten echt in de hoek waar de klappen vallen”, zuchtte de Mexicaan. “Ik hoop dat onze key players de komende weken opstaan, want op Matondo en Vitinho na is dit dezelfde kern als die van vorig seizoen.”

Ondertussen blijft coach Thalhammer op dezelfde nagel kloppen: Cercle moet klinischer worden en zijn kansen afmaken. Al waren dat er tegen Antwerp niet zo veel. De eerste nederlaag in Jan Breydel sinds die tegen KV Oostende in januari, de eerste thuis dus in deze competitie, spijkert groen-zwart nog vaster op de laatste plaats. “Ongelofelijk frustrerend is dit”, vatte Senna Miangue het gevoel in de kleedkamer perfect samen. “Want je kan niet zeggen dat we ondermaats gepresteerd hebben. Maar je staat natuurlijk tegen de beste ploeg van dit land te voetballen, die nog geen punt weggaf. Zij hebben ons vandaag getoond hoe je punten moet pakken. Door elke kans af te maken. Wij deden dat niet. En we verliezen dus weer een keer een wedstrijd op details. Maar dat kan niet blijven duren. Dit is profvoetbal, hé. Het gaat hier om de knikkers.”

Sneller moeten invallen

Miangue, hersteld van een vervelende blessure aan de hamstrings, beseft dat hij, als één van de routiniers, de komende dagen en weken een belangrijke rol te vertolken heeft. “De ouderen zullen de jongeren mee uit de put moeten helpen”, geeft hij aan. “Vooral de eerstkomende wedstrijd tegen KV Oostende wordt ongelofelijk belangrijk. Het is één van de matchen die we moeten winnen om het vertrouwen weer in de groep te krijgen. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar het is wel een feit dat we met een pak geblesseerden zitten, en dat vergemakkelijkt de zaken er niet op. Zelf moest ik sneller dan verwacht uit mijn trainingspak. Het was niet de bedoeling om deze week al meer dan een halve match te spelen.”

