Senna Miangue en Cercle Brugge onnodig de boot in tegen Westerlo: “Wat er altijd is, was er nu niet”

2023 is voor Cercle Brugge met een domper begonnen. Tegen Westerlo stond de Vereniging al na vijf minuten een doelpunt in het krijt na een bijzonder licht toegekende strafschop, en van die mentale klap wisten de groen-zwarten nooit te herstellen. De eerste nederlaag sinds twee maanden kwam hard aan, ook bij Senna Miangue.

De Antwerpenaar stond pas voor de vierde keer dit seizoen in de basis bij Cercle, voor het eerst onder het bewind van Miron Muslic. Op de openingsspeeldag in... Westerlo blesseerde hij zich. In de laatste twee wedstrijden onder Dominik Thalhammer, tegen Antwerp en Oostende, was hij weer van de partij maar duidelijk niet geheel fit. Pas na de WK-break kon hij zich opnieuw manifesteren, met invalbeurten in Gent en Mechelen.

Door de handbreuk van revelatie Christian Ravych en de schorsing van Olivier Deman moest Muslic zaterdag zowel in het centrum van zijn defensie als op de linkerflank wisselen. Miangue kwam voor beide posities in aanmerking maar stond uiteindelijk links in de driemansdefensie, met Velkovski voor zich op de flank. Miangue en Velkovski waren betrokken bij de cruciale penaltyfase. Het was de Bulgaar die Akbunar in de rug duwde, terwijl Miangue de voorzet van Chadli in hoekschop kopte.

Concentreren op Charleroi

“Penalty of geen penalty, daar kon je over redetwisten”, oordeelde Miangue. “Ik vond het heel licht. Maar die beslissing had ons niet zo erg in de problemen mogen brengen. Het was raar dat wij er niet in slaagden het heft van de match in handen te nemen. Wat er bij ons altijd is, overtuiging, was er er nu niet. We kregen gewoon nooit vat op de wedstrijd, ook al gaven we weinig tot niets weg.”

Cercle-doelman Majecki, die bij de strafschopfase de trap van Chadli goed inschatte maar het leer onvoldoende kon raken met de vuist, had in het vervolg van de wedstrijd inderdaad maar één redding meer te verrichten. De Pool bokste een knal van De Cuyper, na een prachtig hakje van Fixelles, boven zijn doel weg. Defensief zat het goed bij Cercle, maar in de opbouw ontbrak het aan inspiratie.

“Moeilijk te verklaren”, sakkerde Miangue. “Door deze nederlaag doen we geen goede zaak in de klassering. Volgens mij kunnen we Westerlo beter zo snel mogelijk achter ons laten, en ons volop concentreren op de volgende opdracht, uit in Charleroi.”