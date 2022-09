Selim Cilt en SK Tongeren zwaar met 1-4 onderuit tegen Jong KV Mechelen: “Twee snelle doelpunten na de rust sneden onze adem af”

Het openingskwartier was voor de thuisploeg met een eerste prik langs Stassen. Rond het kwartier stonden de Ambiorixzonen plots op voorsprong. Na een lange bal verraste Bohets zijn doelman Falchou. Hij kopte in eigen doel. De reactie van de bezoekers kwam meteen. Bafdili, een look-alike van Joshua Zirkzee, kwam alleen voor doel. Vandecaetsbeek had een superreflex in huis. Drie minuten later verscheen Amuzu in de kleine rechthoek en opnieuw een geweldige safe van de Tongerse doelman. Toch kwam de meeste dreiging van de Ambiorixzonen met een pijlsnelle Selim Cilt, die de Mechelse defensie pijn deed. Iets voor het halfuur zoefde een vrije trap van Cilt rakelings naast. Op het halfuur kopte Stassen over. Tongeren kon zijn kansen niet afwerken en op slag van rust kwam de gelijkmaker. Kapitein Vanderhoven kon niet voldoende wegwerken en Zeba was er als de kippen bij om te scoren.

Na de rust nog voor het uur sloegen de Maneblussers twee keer toe. Het doelpunt dat SK Tongeren vlak voor de rust moest slikken lag blijkbaar nog op hun maag, want KV Mechelen kwam scherp en gedreven uit de kleedkamers en ging hoog druk zetten. Zeba scoorde heerlijk met een knal in de bovenhoek en twee minuten later, na een snelle omschakeling, deed Wanya helemaal het licht uit bij de thuisploeg. De Eburonen konden geen vuist meer maken en in de slotfase legde Bafdili de eindstand vast.

“Die twee snelle doelpunten na de rust sneden ons de adem af”, stelde een bedrijvige rechtsbuiten Selim Cilt. “Zoals coach Daumantas aangaf speelden we een sterke eerste helft en deden we onze job. De gelijkmaker op slag van rust kwam blijkbaar hard aan, want in de tweede helft viel alles weg bij ons. Alle duels gingen verloren en we vonden geen veerkracht meer. Ach, we mogen niet blijven hangen bij deze zware nederlaag. Alleen jammer dat we thuis nog niet konden winnen. Op verplaatsing deden we het uitstekend met overwinningen bij RC Mechelen en Bocholt. Vergeet ook niet dat we het moeten stellen zonder meerdere sterkhouders. Vanavond stonden zes nieuwe spelers in de basis en dan is het moeilijk om elkaar blindelings te vinden. Bovendien moeten we ook toegeven dat dit Jong KV Mechelen enorm veel talentrijke spelers heeft. Technisch zijn ze hoogstaand. Vanavond schoten we gewoon tekort.”

Gelukkig bij SK Tongeren

“Of ik tevreden ben met mijn overgang van KVK Wellen naar SK Tongeren? Absoluut, vervolgt de 21-jarige Cilt die woont in Maastricht. “Ik wil zeker niet natrappen, maar bij Wellen kreeg ik totaal geen kansen. Na een goed gesprek met sportief manager Jef Byloos had ik meteen een goed gevoel. Ik ben dan ook uitstekend opgevangen bij SK Tongeren en krijg veel vertrouwen van T1 Tomas Daumantas. Welke nationaliteit ik heb? Een speciaal verhaal (lacht). Mijn ouders zijn van Turkije. Ik ben geboren in Duitsland, maar heb enkel de Nederlandse nationaliteit.”

SK TONGEREN: Vandecaetsbeek, Dupain, Quintiens, Vanderhoven, Buekers (46' Larondelle), Geurts, Ekangamene (76' Callemin), Spallier, Stassen, Cilt, Mehanovic.

JONG KV MECHELEN: Falchou, Rottiers, Bohets, Van Den Eynden, Jacobs, Van Campenhout, Zeba (76' Dolet), Wanya (71' Servranckx), Mukau (78' Van Den Branden), Bafdili, Amuzu.

DOELPUNTEN: 16' Bohets (1-0 own-goal), 45' en 56' Zeba (1-1 en 1-2), 58' Wanya (1-3), 84' Bafdili (1-4).

GEEL: Vanderhoven, Mehanovic, Mukau, Dolet.

SCHEIDSRECHTER: Le Pera.