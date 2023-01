Selim Cilt en SK Tongeren winnen vlot van FC Lebbeke: “Leuk mijn prachtig doelpunt, maar het teambelang komt op de eerste plaats”

De vraag voor de thuiswedstrijd tegen FC Lebbeke was of de Eburonen de nipte nederlaag vorige woensdag in de topper bij leider RC Hades konden verwerken. Het team van T1 Tomas Daumantas deed het uitstekend. Het werd een vlotte 3-1 overwinning voor SK Tongeren met een wereldgoal van flankaanvaller Selim Cilt.

“Leuk mijn prachtig doelpunt, maar het teambelang komt op de eerste plaats”, glunderde een nuchtere Cilt vlak na de partij. “In Hades hadden we zeker een gelijkspel verdiend. Door die nipte nederlaag kwam er een einde aan een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden op rij. Met de komst van FC Lebbeke moesten we de draad weer oppikken. De groep is gretig en iedereen wil absoluut mikken op een eindrondeticket.”

“Tegen Lebbeke waren we baas. Toch moesten we wachten tot in de slotfase van de eerste helft op doelpunten. Twee goals om in te kaderen. De eerste kwam tot stand na een mooie infiltratie van Jungschleger, die met een perfecte assist onze spits Stassen kon bedienen. Een koud kunstje voor de man in vorm om het af te maken. Of we Elvis Mehanovic reeds vergeten zijn? Het is natuurlijk super dat Bernd Stassen nu ook vlot de weg naar het doel heeft gevonden, maar in sommige situaties merken we wel dat Mehanovic er niet meer is. Het heeft echter geen zin om erover door te drammen. Onze kern is ruim genoeg en met de komst van Nathan Amoah hebben we een extra wapen in huis.”

Prachtig doelpunt

“Twee minuten voor de rust kwam dan mijn moment”, vervolgt Maastrichtenaar Cilt. “Ik kon mij doorzetten en vanop de linkerkant krulde ik de bal heerlijk in de verste hoek. Zeker een prachtig doelpunt, maar het was vooral belangrijk om met een zalig gevoel de kleedkamers tijdens de rust te betreden. Na de koffie bleven we controle houden over de wedstrijd. Alleen jammer dat ik nog enkele kansen niet kon verzilveren. Plots slikten we een vermijdbaar tegendoelpunt. In Hades kregen we ook een ongelukkig doelpunt tegen. Dat is nog een werkpunt voor de komende weken. Gelukkig bleven we koelbloedig en gingen zoeken naar het verlossende doelpunt. Nathan Amoah kon zich knap doorzetten en knalde het leder mooi in de verste hoek binnen. Opnieuw een heerlijke goal. Opdracht volbracht en een heerlijke avond voor de supporters. Een deel van de kop mocht komen meevieren in de kleedkamer. Prachtig toch voor die trouwe supporters. Elke thuiswedstrijd krijgen we veel volk over de vloer. Het voetbal leeft opnieuw bij SK Tongeren.”

Toekomst

“Leider RC Hades liet een steek vallen op Berchem en we komen terug tot op vijf punten. Met onze derde plaats zijn we zeker tevreden. Blijven hard werken is de boodschap en trachten op dit elan verder te gaan. Volgende week wacht de verplaatsing naar City Pirates. Op papier misschien een gemakkelijke opdracht, maar we mogen geen enkel team onderschatten. Mijn persoonlijke toekomst? Ik ben gelukkig hier in Tongeren. Blij dat ik kansen krijg om mij te tonen. Mijn beste wapen is mijn snelheid en acties maken. Ik zit aan drie doelpunten, maar een assist leveren stemt mij tot voldoening. Natuurlijk moet ik als jonge voetballer de ambitie koesteren om hoger te spelen. Het doel is eerste nationale. Eerst alle focus op deze mooie club”, besluit de 22-jarige Cilt.