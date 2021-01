Selemani na nieuw verlies KV Kortrijk: “Winnen van Cercle of het wordt moeilijk seizoen”

Voetbal 1B Nieuwkomer Jamal Aabbou staat voor debuut bij Lierse: “Kwam in positief ingestelde groep terecht”

De winterstop heeft lang genoeg geduurd. Morgen hervat Lierse met nieuwe moed en een handvol nieuwe spelers in de kern de competitie in 1B. Jamal Aabbou (20, gehuurd van Lommel) is één van hen. "Bij Lierse vind ik het familiale gevoel terug dat in Lommel in de voorbije maanden wat verloren ging", zegt de flankspeler.