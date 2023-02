Seizoenstart van Jelle Geens komt niet in gevaar ondanks crash op training: “Ik heb geluk gehad”

De triatlonwereld kan stilaan uit zijn winterslaap ontwaken, want de competitiehervatting klopt aan de deur. Binnen een kleine drie weken staat met de eerste triatlon van de World Triathlon Championship Series in Abu Dhabi de eerste grote afspraak van het seizoen op het programma.

Ei zo na kon onze Limburgse wereldtopper Jelle Geens die afspraak uit zijn agenda schrappen na een zware val met de fiets. “Ik kreeg een tak in de wielen en smakte tegen de grond. Vooral mijn aangezicht en schouder werden daarbij zwaar geraakt, maar van breuken was er gelukkig geen sprake. Ik besef dat ik veel geluk heb gehad en mijn helm me van veel onheil heeft bespaard”, geeft Geens aan.

Hoe de tak precies in zijn voorwiel kwam, is voor Geens nog altijd een raadsel. Feit is dat hij meteen over de kop ging en tegen de grond smakte. “Maar sinds maandag ben ik opnieuw aan het trainen en voel ik gelukkig geen pijn meer. k heb dus wel wat training gemist, maar het viel uiteindelijk nog wel mee. Ik kijk uit naar mijn eerste race, de WTCS-triatlon in Abu Dhabi”, aldus de Limburger.