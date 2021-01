Seizoen van Mathias Vosté zit erop door liesblessure: “Depressief rondlopen helpt me ook niet verder”

“Het gebeurde eigenlijk gewoon op training”, legt Mathias Vosté uit. “We waren een honderd meter op tijd aan het doen en halverwege de start scheurde er iets in mijn lies. Het was echt een heel raar gevoel. Ik had eigenlijk nog nooit zoiets gevoeld. De rest van de ronde reed ik helemaal samengeknepen nog uit. Ik gleed in een bolletje uit en ging zo snel mogelijk van het ijs.”

“De dag ging voorbij en ’s avonds lieten we dan een echo nemen. Daaruit bleek dat er één van de adductorspieren bijna volledig door was. Toen wist ik meteen dat het klaar was. Hoe ik het verklaar? Het is gewoon pure pech, want er was volgens mij geen teken dat er iets mis zou kunnen zijn. Ik begrijp ook nog steeds niet hoe het is kunnen gebeuren.”

Lang herstel

Een serieuze opdoffer voor Vosté. “Het is inderdaad niet leuk. Ook als ik nu naar tv kijk en mijn teamgenoten zie rijden, dan is het moeilijk om zelf thuis te zitten”, stelt de Bruggeling. “Ik kan depressief gaan rondlopen, maar dat helpt me ook niet verder. Ik kan alleen maar positief blijven en zo snel mogelijk herstellen. Als dit volgend jaar zou gebeuren zou het nog veel erger zijn (in 2022 zijn er de Winterspelen, red.).”

“We zijn intussen een weekje verder en ik kan nog niet zoveel zeggen over het herstel. Het is gewoon afwachten. In die eerste week kan je niet veel doen”, weet Vosté. “Het zal een lang herstel worden. Het is nog veel te vroeg om al te zeggen van: ‘Ik mik daar op’. Ik wil er volgend jaar aan het begin van het seizoen wel gewoon weer staan.”

Quote Of het ook moeilijk is om positief te blijven door de coronacri­sis? Dat speelt geen rol. Ik wil gewoon zo snel mogelijk terug zijn Mathias Vosté

“Ik mag mijn lichaam niet overbelasten en moet stap voor stap herstellen. Het wordt kijken naar wat er mogelijk is. Of het ook moeilijk is om positief te blijven door de coronacrisis? Dat speelt geen rol. Ik wil gewoon zo snel mogelijk terug zijn. Het liefst van al wil ik nu alweer trainen, maar dat mag niet. De komende weken zullen nog mager zijn en uiteraard wil ik graag al zoveel mogelijk doen. Ik zit met te veel energie thuis”, besluit Vosté.