Secretaris Bart Verbiest neemt na vijftien jaar afscheid van VK Linden: “Mijn hart blijft voor altijd groen-wit”

“Op het veld van leider Fenixx hadden we onszelf vorige week iets tekort gedaan”, meent Verbiest. “Dat hebben we nu goed gemaakt. Het was een open wedstrijd, waarin beide ploegen voluit hun kans gingen. Uiteindelijk zijn wij ervoor beloond geworden. Een dikke pluim ook voor de supporters van Elewijt, die verkleed naar Linden waren afgezakt en mee voor de nodige ambiance zorgden langs het veld. De voltallige jeugdwerking was aanwezig en ik werd als trouwe vrijwilliger ook nog in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Dat was mooi. Het was een plezante avond.”

In zijn vijftien jaar als secretaris maakte Bart Verbiest (46) mooie tijden mee bij VK Linden. “Ik heb veel mensen zien komen en gaan”, klinkt het. “Maar uiteindelijk hebben we met een heel kleine groep altijd heel nauw samengewerkt. Qua administratie heb ik mee de stap gezet van het papieren naar het digitale tijdperk. Vroeger moest je nog allerlei papieren verzamelen en opsturen per brief of per fax. Nu kan je alles regelen met een paar simpele muisklikken. Daardoor is er nu misschien wel wat minder persoonlijk contact tussen de clubs, maar goed. We moeten mee met de vooruitgang en dat is positief.”

Mooie herinneringen

“Wat mijn mooiste herinneringen zijn? “Ik ben met VK Linden begonnen in derde provinciale en ik heb uiteindelijk de opmars van de club ook van nabij meegemaakt. De eerste klik is er volgens mij gekomen toen de splitsing tussen de Vlaamse en de Waalse federatie doorgevoerd werd. En met de aanleg van het kunstgrasveld heeft de club onlangs een nieuwe boost gekregen.”

“Met een kampioenschap en een promotie via de eindronde zijn we uiteindelijk in eerste provinciale beland. En de titel die we daar gepakt hebben, blijft toch wel de mooiste. Op zes speeldagen van het einde waren we al zeker van een avontuur in de nationale reeksen. Uiteindelijk bleek dat net iets te hoog gegrepen te zijn, maar het was wel een unieke ervaring. Intussen is VK Linden nog altijd een ambitieuze eersteprovincialer. Vorig seizoen waren we opnieuw dicht bij de promotie. Die werd op een haar na gemist in de eindronde. Nu hebben we onze start inderdaad een beetje gemist, maar ik ben overtuigd dat we het nog wel gaan rechtzetten. Coach Peter Everaerts gaat het team zeker weer terug op de rails krijgen.”

Vanwaar het afscheid? “Puur om praktische redenen”, besluit Verbiest. “Ik woon nu nog in Kessel-Lo, maar ik verhuis binnenkort naar Diest. Dat is net iets te ver om de vele verplaatsingen nog te maken. Ik weet dat er in Diest ook een ambitieuze voetbalclub is. Die vraag heb ik al vaak gekregen. (lacht) Maar neen, mijn hart blijft voor altijd groen-wit. Dat ga ik niet verloochenen.”