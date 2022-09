Sebbe De Beukelaer (Zwarte Leeuw) scheurt kruisband van knie en ziet seizoen in rook opgaan: “De grootste klap moet nog komen”

voetbal derde nationale BVoor de onfortuinlijke Sebbe De Beukelaer zit het seizoen er al op nog voor het goed en wel begonnen is. De 23-jarige verdediger van Zwarte Leeuw scheurde vorige week de voorste kruisband van zijn linkerknie.

Tijdens de laatste oefenmatch van de voorbereiding tegen Berchem sloeg het noodlot toe voor De Beukelaer. “Zoiets komt altijd ongelegen, maar nu is het tijdstip écht wel klote”, baalt hij. “Zeker omdat ik echt wel een heel goed gevoel had bij de voorbereiding. Bovendien heb ik pas op woensdag 31 augustus de diagnose heb gekregen, waardoor de club geen tijd meer had om nog op zoek te gaan naar een vervanger.”

Nog niet helemaal bekomen

De Beukelaer gaat vrijdag al onder het mes. “Hoewel ik nog altijd niet helemaal bekomen ben van wat er gebeurd is, denk ik dat de grootste klap pas zal komen na de operatie. Nu kan ik bijvoorbeeld nog bijna alles doen behalve sporten, maar vanaf volgende week begint pas de echte revalidatie. Dan moet ik bijvoorbeeld zo goed als elke dag naar de kinesist en kan ik voor de rest nog weinig of niks doen de eerste weken. Gelukkig kan ik rekenen op heel wat steun vanuit de club. Zo heb ik al heel wat berichtjes en telefoontjes gehad om mij een hart onder de riem te steken.”

De Beukelaer zag wel met lede ogen aan hoe de Leeuwen afgelopen weekend thuis tegen Diest hun eerste competitiematch verloren met 1-2. “Het is al niet leuk om langs de kant en als je dan ook nog eens aan het kortste eind trekt, maakt het dat dubbel zo frustrerend. Bovendien is mijn blessure ook gewoon kut voor Zwarte Leeuw. De kern was bijvoorbeeld al vrij klein en nu ik ook nog eens wegval, wordt de spoeling alleen maar dunner.”

Focus op volgend seizoen

Toch lijkt de kans bijzonder klein dat De Beuckelaer dit seizoen nog in actie komt. “De dokter zei wel dat ik half april in principe terug wedstrijdfit zou moeten zijn, maar ik wil absoluut niets forceren. Daarom focus ik me eigenlijk al op volgend seizoen. Ik hoop er gewoon helemaal terug te staan tegen dat de voorbereiding op komend seizoen begint.”

Meer lezen: voetbal in derde nationale B