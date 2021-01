Sebbe Augustijns (21) uit Kalmthout krijgt speelminuten in Eredivisie bij RKC Waalwijk: "Dit smaakt naar meer”

Zijn officiële debuut maakte Sebbe Augustijns al op 28 oktober vorig jaar in het bekerduel tegen Cambuur, maar afgelopen week kreeg de defensieve middenvelder ook zijn eerste minuten in de Eredivisie. Zowel in de midweekwedstrijd tegen Heerenveen als afgelopen zondag tegen Willem II hield hij op het einde van de partij mee het slot op de deur en zorgde ervoor dat RKC Waalwijk telkens een belangrijk punt pakte in de strijd om het behoud.

Bij zijn eigenlijke debuut eind oktober, begon Augustijns in de basis voor het bekerduel met tweedeklasser Cambuur. Maar een kwartier voor tijd en bij een 0-2 achterstand werd hij vervangen. RKC sleepte nog wel een strafschoppenreeks uit de brand, ondermeer dankzij een goal van die andere Belg in Waalwijk Lennerd Danneels, maar daarin gingen ze met 3-5 onderuit. Geen leuke binnenkomer, maar de 21-jarige Kalmthoutenaar heeft er een goede verklaring voor. “Corona zat nog in m’n lijf”, zegt hij. “Ik was natuurlijk niet meer besmet, maar ondervond wel nog hinder van de naweeën. Op conditioneel vlak was ik niet honderd procent en zelfs nu merk ik dat ik nog niet helemaal de oude ben. Tegen Cambuur moest ik halfweg de tweede helft met krampen naar de kant en daarna was het wachten op een nieuwe kans.”

Vertrouwen

“Die kreeg ik dan de voorbije twee wedstrijden en ik moet zeggen, het smaakt naar meer. (lacht) Ik hoop natuurlijk op meer speelminuten om zo een basisplaats af te dwingen. Bij de opwarming was ik telkens wel wat nerveus, maar dat gevoel verdween meteen eens op het veld. Al waren de omstandigheden niet makkelijk omdat we toch twee keer een punt moesten veiligstellen. Vooral in de wedstrijd tegen Willem II, een rechtstreekse degradatieconcurrent, zaten we wat in de verdrukking en dan doet het deugd om stand te kunnen houden. Komend weekend wacht PSV en dan gaan we er alles aan doen om voor een stunt te zorgen. Tegen de betere ploegen spelen we trouwens altijd vrij goed. Alleen belonen we onszelf dit seizoen te weinig en daar moeten we aan blijven werken.”

“Starten tegen PSV? (lacht) Dat zal er nog niet in zitten, denk ik. Maar het feit dat ik mijn minuten krijg, getuigt wel van vertrouwen. Zeker in mijn laatste contractjaar, want dat betekent dat de technische staf nog wil zien wat ik in mijn mars heb. Concreet weet ik op dit moment nog niet waar mijn toekomst ligt, maar als het van mij afhangt, blijf ik graag. Het belangrijkste is dat ik zicht heb op speelminuten, want die zijn belangrijk op mijn leeftijd.”

KV Mechelen

“Waarom ik niet doorbrak in België? Ik kwam in de zomer van 2019 over van de beloften van KV Mechelen omdat ik er na vijf, nochtans succesvolle, jaren geen toekomstperspectieven had”, legt Augustijns, ook nog actief geweest bij de jeugd van Achterbroek, Willem II, Beerschot en Waasland-Beveren, uit. “De stap naar de eerste ploeg is weinigen gegeven en daarom besloot ik te vertrekken. Nederland staat er om bekend om wél kansen te geven aan jongere spelers dus die keuze was snel gemaakt. Daarom ben ik ook blij dat met Gaétan Bosiers, Alec Van Hoorenbeeck, Arno Van Keilegom en Maxime De Bie (stuk voor stuk KV Mechelen-huurlingen bij Helmond Sport red.) nog vier vrienden aan de bak komen hier. Hopelijk is dit het begin van een mooie toekomst voor ons allemaal.”