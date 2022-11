Sébastien Van Poppel kiest voor Luikse ploeg: “Nieuwe impulsen zullen me sterker maken”

Wielrennen beloftenVolgend seizoen zal Sébastien Van Poppel niet langer de kleuren verdedigen van het Urbano Cycling Team. De belofte uit Galmaarden wil zijn carrière een nieuwe boost geven en koos voor het MINI Discar Cycling Team. Ook maatschappelijk sloeg Van Poppel nieuwe wegen in. In 2023 wil hij alvast sterker dan ooit terugkomen.

Vanaf januari zal Sébastien Van Poppel niet langer uitkomen voor het Urbano Cycling Team. “Langer blijven bij de ploeg was voor mij niet echt een optie. De juiste klik was er niet. Ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en kwam bij het MINI Discar Cycling Team uit. Het gaat om een relatief nieuwe ploeg. Ze bestaat nog maar twee jaar. Toch heeft ze al een goede reputatie opgebouwd. Toen ik met de ploegleider sprak, was er wel meteen die klik. Volgend jaar mag de ploeg deelnemen aan de Road Series. Wat het programma betreft, zit het goed. Of een Waalse ploeg geen nadeel is? Geenszins. Ik werd tweetalig opgevoed. Bovendien werd ik gevormd door de jongerenploeg van Wallonie-Bruxelles. De nieuwe impulsen zullen me sterker maken.”

Rekenen op beterschap

Bij de jeugd was Sébastien Van Poppel een van de toonaangevende renners in het peloton. Vorig jaar vlotte het net iets minder. “Ik ben van trainer veranderd. Sinds ik met de schema’s van Wim De Wolf train, voel ik me weer goed in mijn vel. Die nieuwe prikkel zorgt voor progressie. Intussen ben ik ook aan het werk gegaan als zelfstandige. Ik probeer mensen na een analyse te helpen bij het besparen op hun energie- en telecomfacturen.”

Nieuwe campagne

In welke mate heeft Sébastien Van Poppel de trainingsdraad al weer opgenomen? “Dat zit wel goed. Ik ben al enkele weken op de baan en zit intussen al aan duurtrainingen van vijf uur. In december plan ik een eerste stage in de buurt van Benidorm. Ik zal zelf twee maanden aan de Costa Blanca verblijven. In februari volgt er een ploegstage. Het is een bewuste keuze om te overwinteren in Spanje, zodat ik in goede omstandigheden kan trainen. Doordat ik telewerk, kan ik ook gewoon daar aan de slag blijven. In maart volgen dan de eerste koersen.”

