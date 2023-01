Sébastien Dockier naar India met Red Lions: “Extra genieten, want dit wordt wellicht mijn laatste WK”

HockeyHet was voor de Red Lions donderdag vroeg verzamelen geblazen op Zaventem voor het vertrek richting WK in India. Spits Sébastien Dockier is klaar om met zijn kompanen de wereldtitel van 2018 te verdedigen: “Een stevige uitdaging, iedereen wil ons kloppen.”

Voor de Red Lions wordt het de zoveelste reis naar India, maar Sébastien Dockier (33) trekt niet met tegenzin naar het hockeygekke land. “Ik geniet er nog steeds van om naar ginder te reizen”, aldus Dockier. “De stadions zitten er meestal goed vol, dat is het grote voordeel. De sfeer blijft bijzonder.”

Dockier maakte zijn debuut voor de Red Lions tijdens de Champions Trophy in 2012 in Melbourne. Intussen is hij goed voor 230 caps en begint hij na Nederland 2014 en India 2018 aan zijn derde WK. “Bij je eerste cap weet je niet waar het eindigt, maar na al die jaren ben ik fier dat ik een derde wereldkampioenschap mag meemaken”, zegt de ex-speler van Beerschot. “Nu behoor ik tot de oudere spelers van de groep. De kans dat dit mijn laatste WK wordt, is reëel. Ik moet er dus extra van genieten.”

Concurrentie

Ondanks het feit dat de concurrentie bij de Red Lions jaar na jaar groter wordt, blijft deze gouden generatie al zeer lang samen. De voorbije jaren werd Dockier één keer niet geselecteerd: hij miste het EK 2019 in Antwerpen. “Daarom blijft het altijd een opluchting dat je het bericht krijgt dat je er bij bent”, zegt hij. “Hoewel de coach zegt dat ik dat niet hoef te zijn, ben ik soms nog wel onzeker. Het doet deugd dat het harde werken loont.”

De Red Lions verbergen hun ambities niet. Goud is opnieuw het grote doel op het WK in Bhubaneswar en Rourkela. “We hebben de wereldtitel te verdedigen, het mag niet slechter”, glimlacht Dockier. “Dat iedereen ons wil kloppen is logisch en dat vormt een hele uitdaging. We starten het WK op 14 januari tegen Zuid-Korea en we zijn een week op voorhand ter plekke om ons aan te passen. Dat is ruim voldoende. Tegen Duitsland wordt het op de tweede speeldag wellicht bikkelen voor de eerste plaats in de poule en de rechtstreekse plek in kwartfinale.”

Pinoké met Hendrickx en Van Aubel

In de clubcompetitie is Dockier reeds aan zijn achtste seizoen in de Nederlandse Hoofdklasse bezig. Hij verdedigde vijf jaar de kleuren van Den Bosch, nu werkt hij het derde seizoen bij Pinoké af. Vorig jaar speelde Dockier aan de zijde van Alexander Hendrickx de play-offfinale in Nederland. Dit seizoen trok met Florent Van Aubel een derde Red Lion naar de Amsterdamse club. “We schrijven er een mooi verhaal”, zegt Dockier. “Als ‘kleine club’ was die tweede plaats in de Nederlandse competitie uniek. Ja, ik denk dat Alexander helemaal klaar is om er op het WK opnieuw enkele strafcorners in te schieten (lacht). Hij stelt zelden teleur. En Florent heeft zich meteen enorm goed aangepast aan de Nederlandse competitie. Van zo’n topspeler kun je ook niets anders verwachten.”

