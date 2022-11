Sebastiaan Dedeckere (Eendracht Hooglede): “Periodetitel is binnen maar we gaan resoluut voor de titel”

Bij Eendracht Hooglede schenkt men alvast klare wijn. Eendracht gaat resoluut voor de titel en met tot dusver zeven zeges en twee gelijke spelen zitten de Hoogledenaars meer dan op koers. De 29-jarige Sebastiaan Dedeckere, Rumbekenaar en beroepshalve financial controler, is aan zijn vierde campagne bij Hooglede toe. “Vorig seizoen speelden we de eindronde maar misten we de promotie”, legt de centrale verdediger uit. “Dit jaar heeft het bestuur duidelijke taal gesproken want promotie naar tweede provinciale is het absolute doel. De kortste en meest zekere weg is het pakken van de titel en dat is ook ons enige objectief.”

Prima tussenrapport

“Rond de herfstvakantie worden de eerste tussenrapporten uitgedeeld en dat is voor ons alvast prima. We staan na negen speeldagen op kop van het klassement en VP Gits en Dikkebus volgen op respectievelijk drie en vier punten. De rest van het peloton volgt al op minstens zeven punten zodat we toch al van een aanzienlijk kloofje kunnen spreken. Uiteraard zijn we nog maar negen wedstrijden ver en moeten we beide voetjes op de grond houden want in het voetbal kan het snel op en neer gaan. Wekelijks alert blijven is dus de boodschap.”

Voldoende potentieel

“Onze kern is dan ook heel sterk en evenwaardig. Er zit een uitstekend evenwicht in de ploeg en met een dergelijk potentieel zijn we het aan onszelf verplicht om heel hoog te mikken. Daarenboven hebben we met Filip Comptaert ook een uitstekende coach. Hij kent het voetbal door en door, kent onze kwaliteiten maar ook onze minpuntjes en is een motivator eerste klasse. Conditioneel staan we ook top zodat we klaar zijn om de resterende 21 matchen aan te pakken. Vorige week pakten we die eersteperiodetitel maar voor ons is dat niet zo belangrijk. Op het einde van de rit willen we op die hoogste poduimplaats staan en dus gaan we komende zondag op het veld van RC De Panne andermaal resoluut voor de volle pot.”