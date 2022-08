Sebastiaan Brebels en Lierse gaan op bezoek bij Beerschot: “Het blijft een speciale match, ook zonder publiek”

Voetbal Challenger Pro LeagueLierse gaat zondag op bezoek bij Beerschot en dat is en blijft een interessante affiche. “Ook al is het een match achter gesloten deuren, toch hebben we er heel veel zin in”, zegt Liersemiddenvelder Sebastiaan Brebels (27).

Met Beerschot en Lierse staan dit weekend twee clubs tegenover mekaar met naam in het Belgisch voetbal. Jammer genoeg wordt er geen publiek toegelaten in het Olympisch Stadion, het gevolg van wangedrag van de Beerschotfans afgelopen seizoen.

“Dat er geen supporters zullen zijn, is een spijtige zaak. Iedereen speelt liever in een goed gevuld stadion. Maar het maakt onze goesting niet minder groot”, merkt Sebastiaan Brebels op. “We hebben er heel veel zin in, want het blijft een speciale wedstrijd. We gaan die halve derby ook met een goed gevoel tegemoet. Na onze uitschuiver op de openingsspeeldag hebben we vorig weekend één en ander rechtgezet. Op onze zege tegen de Brugse beloften viel weinig af te dingen. De score had misschien zelfs nog wat hoger kunnen oplopen.”

Top zes

Opvallende vaststelling: na twee speeldagen heeft geen enkel team in onze tweede voetbalklasse nog het maximum van de punten. We vroegen Sebastiaan Brebels wat dat zegt over de reeks. “Het is duidelijk dat alle ploegen weer sterk aan mekaar gewaagd zijn”, aldus Brebels. “Ook de beloftenteams pikken aan. Zij kwamen goed voorbereid aan de start. Een echte uitschieter, zoals pakweg Union of KV Mechelen in de voorbije jaren, zie ik voorlopig niet. Wat Lierses ambitie dit seizoen moet zijn? Met onze kwaliteiten moeten we op een plaatsje in de top zes durven mikken.”

IJsland

Brebels zelf heeft zich inmiddels geruisloos geïntegreerd in Lierses ploeg. De Oost-Vlaming kwam deze zomer over van het IJslandse Akureyri en vond meteen zijn draai. “Ik kwam in een hele leuke groep terecht”, vertelt Brebels. “Mijn periode in IJsland was een mooie ervaring, maar toen Lierse kwam aankloppen, kon ik niet weigeren. Lierse is een club die me meteen aansprak. Dat ik met trainer Tom Van Imschoot destijds al twee jaar samenwerkte bij Lommel is een bijkomend pluspunt. Het is handig als je al weet hoe de coach werkt. Onder Tom Van Imschoot zijn de zaken gewoon heel duidelijk.”

