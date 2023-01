Sebaoui, Van Himbeeck en Sanusi aan het feest: Drie eigen jeugdproducten bezorgen Beerschot driepunter tegen jong Genk

Maximale bezetting voor succesvol dubbeltoer­nooi van Happy Waregem Tennis & Padel

Voor de indoordubbeltoernooien in West-Vlaanderen is er deze winter ontzettend veel belangstelling want in de reeds gespeelde toernooien waren de tabellen reeds vroeg op voorhand volgeboekt. Dat is ook het geval van het dubbeltoernooi van Happy Waregem Tennis & Padel, dat zondag aan de finaledag toe is.

27 januari