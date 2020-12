Sean De Bie wil woensdag starten in Herentals: “Maar organisatorisch is het een hele klus”

Sean De Bie is net terug van een Spaanse stage in Benidorm. “In principe ging het om een individuele stage. De ploegleiding had beloofd dat er een verzorger en een mecanicien zou meereizen, als we met acht waren. Dat was het geval, zodat we finaal toch van een halve ploegstage konden spreken. Slechts 8 van de 150 hotels in de badstad waren open. Toch konden we veilig trainen. In feite doe je daar niets anders dan slapen, eten en trainen. Enkel in de lift moet je opletten. Verder kwam ik nauwelijks iemand tegen.”

Geen quarantaine

Bij zijn terugkeer diende Sean De Bie niet in quarantaine te gaan. “Enkele renners hebben wel een berichtje gekregen dat ze in quarantaine moesten. Als profrenner moet je nochtans niet in quarantaine, omdat de verplaatsing gerelateerd is aan de job. Ik kreeg geen bericht, omdat ik via het Nederlandse Eindhoven heb gevlogen. Bovendien was ik weer in het land voor de nieuwe maatregelen van kracht werden.”

Drie crossen

Bij de jeugd was Sean De Bie een van de toonaangevende crossers in ons land. Als wegrenner kwam het veldrijden plots op de tweede plaats, maar vorige winter nam hij toch opnieuw enkele crossen op in zijn agenda. “Ook dit jaar zou ik graag starten in Herentals (23/12), Zolder (26/12) en Bredene (30/12). Ik moet wel nog de toelating krijgen. Organisatorisch is het een hele klus. Het startrecht wordt bepaald via vijf criteria. Ik sta onderaan de ladder. In principe staan er zestig tot zeventig renners voor mij en er mogen er vijfenzeventig starten. De kans is groot dat het in orde komt. Toch zal ik maar twee of drie dagen voor elke cross zekerheid hebben omtrent mijn mogelijke deelname. Zodra die er is, moet ik nog een PCR-test laten afnemen. Ik was van plan om ook in Spanje te crossen, maar van dat plan hebben we noodgedwongen moeten afzien.”

Lees ook: dossier veldrijden in Antwerpen